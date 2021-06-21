欧美联手对白俄罗斯实施新一轮"强力"制裁 反动派称赞"史无前例"

欧美各国周一联手对白俄罗斯实施新一轮制裁，以共同回应白俄罗斯上月"劫持客机"行径，除了对数十名白俄罗斯个人和企业实施旅行禁令及资产冻结，欧盟并准备对白俄罗斯施加经济制裁。白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅对此表示欢迎称，这轮强力制裁"史无前例"。

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法新社报道，此次是欧盟、美国、英国和加拿大共同行动，将白俄罗斯总统卢卡申科政府的更多官员、国会议员和部长列入制裁黑名单。白俄罗斯5月23日出动空军飞机拦截瑞恩航空自希腊雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯的班机，并逮捕一名反对派记者。白俄罗斯此举被西方指为"国家劫持客机行为"。

欧盟27国代表周一在卢森堡召开的会议上决定，将"切断卢卡申科政权主要的经济命脉"。欧盟外交政策负责人博雷尔表示，这项决定将在预计周四到周五举行的欧盟峰会上提交欧洲理事会"尽快批准"。

欧盟外长会议周一决定，增加78名白俄罗斯个人和8个企业实体，对他们实施旅行禁令和资产冻结。其中7人，包括白俄罗斯国防及运输部长直接参与了5月23日的"劫机"行动。周一宣布的制裁措施使欧盟制裁名单上的白俄罗斯国会议员、官员、法官和军事指挥官人数达到166名。此次增加的制裁企业是由卢卡申科亲信所掌管。

欧盟外长会议并一致同意将针对白俄罗斯经济"止住"领域采行动。

欧盟以及美、英、加发表的联合声明称：对卢卡申科政权一再侵犯人权、基本自由以及国际法，我们一致感到深刻关切。"我们一致呼吁这个政权，终结对自己人民的压制"。

白俄罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅对欧美新的制裁表示欢迎称，这轮强力制裁"史无前例"。她表示，这是向总统卢卡申科政权发出的强有力的信号，清楚表明国际社会将继续合作，打击侵犯人权的暴力和无法无天的行为。她强调，当(西方国家）团结起来制裁会更有力。

博雷尔说，这轮制裁将"重伤"明斯克政权。