民阵今年不申办「7.1」游行 十八年来首次 去向9月商订

与过去十八年的7月1日不同，香港民间人权阵线不会向警方申请在当天举办大型游行，因为随着民阵召集人陈皓恒因前年「10.1」游行案被判入狱以致秘书处无法运作，加上警方视该大型民间组织平台为非注册组织，民阵今年无法以组织名义向警方申请主办「7.1」大游行，是十八年来首次。日后去向要等待9月大会决定。

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不过，民阵个别成员团体表明，会在当天举办其他活动让公民社会发声。成员之一的社会民主连线(社民连)，其主席黄浩铭说，部分民间团体会商议申办「7.1」游行，但预料警方会以疫情为理由拒绝；若此，他们会考虑在7月1日当天在各区开设街站，让市民发声。他强调，设立街站不是鼓动市民集结，亦会遵守防疫社交距离的限聚令，若被警方票控，将会尽量据理力争。

在陈皓铭入狱前同意临危受命当「看守召集人」的前巴士工会会长钟松辉表示，以现时的政治因素和内部因素，民阵今年不会向警方申办「7.1」游行。未来会否再办游行，则须视乎日后的政治环境。他又说，8月会通知成员团体更新数据，不更新便是退出，余下的成员团体会在9月召开大会，选出下届召集人及秘书处成员。

民阵是因应公民社会反对港府就《基本法》第23条有关国家安全立法而形成的民间团体平台，2003年于7月1日的香港回归纪念日举办游行，有十分之一港人上街，间接推翻23条立法。主张「和平、理性、非暴力」的民阵，其后每年均申办「7.1」大游行，参加人数由接近5万至53万人不等。警方去年以疫情为由，拒绝批准以反对港区国安法为主题的游行，是港府首次就民阵举办的游行发出不反对通知书，但当中仍有大批市民上街游行，引起冲突，当日最终有370人被捕，当中10人因涉嫌违反国安法被捕，包括驾驶挂着写有「光复香港 时代革命」旗帜的电单车的唐英杰。