法国呼吁伊朗尊重人权 白宫称拜登目前无意"与伊朗新总统会面"

法国对伊朗强硬派人物莱西当选新总统做出反应，表示对伊朗人权状况极为担忧，法国并重申将为挽救伊核协议做出积极努力。美国白宫周一表示，美国总统拜登目前没有计划"与伊朗总统当选人莱希会面"。

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法新社消息，法国外交部发言人周一表示，法国重申对伊朗的人权状况持续担忧，同时对两名在伊朗被关押的法国人，研究员阿德尔哈 (Fariba Adelkhah) 和法国游客布里埃 (Benjamin Brière) 的命运持续关注。这两名法国人与其他十几名西方人一样被伊朗指控从事间谍活动或破坏国家安全，他们对此予以否定。

外交部发言人木哈尔(Agnes von der Mühll ）并表示，“我们重申，法国希望恢复全面执行维也纳核协议，为此法国进行了积极的外交努力。

另据报道，美国白宫周一表示，美国总统拜登目前没有计划"与伊朗总统当选人莱希会面"。白宫发言人普萨基说，伊朗的重要决策仍然由最高领袖哈梅内伊作出。

普萨基比表示，各方有关重新履行核协议的磋商已结束第六轮谈判，白宫期待看到谈判有何进展。

莱希周一在德黑兰举行当选后的首场记者会。他表示，美国有责任解除所有不公正的对伊朗制裁，欧洲国家应履行伊朗核协议承诺。他还表示，伊朗不会就地区政策和国防问题与其他国家谈判，他也无意与拜登会面。