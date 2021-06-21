美国宣布第二批疫苗捐赠分配计划 1600万剂将分给亚洲国家

美国白宫周一公布第二批5500万剂疫苗海外分配计划，这是美国总统拜登宣布的捐赠8000万剂疫苗的一部分。第二批疫苗中1600万剂将分给亚洲国家。

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法新社报道，白宫周一在一份声明中表示，第二波疫苗分配计划中的75%，即4100万剂疫苗，将透过全球取得机制（COVAX）平台分发，其中拉丁美洲与加勒比海地区分配1400万剂、南亚与东南亚分配1600万剂，约1000万剂则是提供给非洲地区。亚洲分配疫苗的国家中包括印度、尼泊尔、巴基斯坦及台湾等。

据中央社报道，台湾虽在分配疫苗之列，但据了解，美国近日赠台的250万剂疫苗已是首波及第二波配额总和，后续不会再分到疫苗。

美国总统拜登5月宣布，将捐赠8000万剂2019冠状病毒疾病疫苗给各国，协助各国抗疫。白宫6月3日宣布首批2500万剂疫苗分配细节，周一则公布其余的5500万剂的分配计划。

除了75%的疫苗透过全球取得机制（COVAX）平台分发，其余的1400万剂疫苗，则会与区域优先重点及其他国家分享，例如哥伦比亚、阿根廷、海地、多米尼加、哥斯达黎加、巴拿马、菲律宾、越南、印尼与南非等。

白宫的声明称，透过全球取得机制COVAX给南亚与东南亚的1600万剂，将分配给印度、尼泊尔、孟加拉、巴基斯坦、斯里兰卡、阿富汗、马尔代夫、不丹、菲律宾、越南、印尼、泰国、马来西亚、老挝等国。

中央社报道，台湾虽在第二批分配名单上，但据了解，美国政府19日交付的250万剂莫德纳疫苗，包含台湾首波分到的75万剂及第二波分到的175万剂，美方是将两批疫苗一起运送。亦即台湾后续不会再从美国8000万剂疫苗捐赠计划中，分配到疫苗。

对此，台湾驻美代表萧美琴表示，有一部分确实是台湾方面争取，将第二波配额早点一次提供应急。至于后面的全球援助如何分配，美方会视全球疫情变化和各国需求，随时做动态的评估。

至于会不会持续向美国争取捐赠台湾疫苗，萧美琴说，会依照国内的指示办理。

白宫在声明中说 “我们的目标是完善的接种疫苗的全球覆盖率，为抑制病毒传播做好准备，并优先考虑卫生领域专业人员和其他弱势群体 ，并帮助美国的邻国及其他有需要的国家”。白宫强调：美国不会利用疫苗获取别国的好处。