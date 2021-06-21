《苹果》可能本周六结业 员工可即日请辞

被当局以言入罪的香港《苹果日报》，董事会开会后达成共识，若港府本周五(25日)未能解冻该公司资金，将会关闭《苹果》及其网上新闻，董事会当日会再开会决定，若共识不变，周六可能是该报的最后出版日。该报同时决定，若员工今天辞职，可即日生效。而部分兼职或实习生，今日已获告知无需返回公司工作。

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美国的彭博通讯社昨(20日)曾引述消息人士说，公司的现金能维持该报正常营运数星期，但该报创办人黎智英的私人顾问Mark Simon今早向不同媒体表示，董事局今日将开会决定是否关闭《苹果》印刷和数码业务，与他们有业务来往的公司，曾经尝试向账户存入资金，但被阻止，由于缺乏资金，该报可能在数日内被迫关闭。

另外，有市民致电网台《D-100》节目指出，他曾到银行入款到与被冻结户口无关的苹果日报慈善基金，亦被禁止，在他强烈要求和柜位职员请示上司后，才获准存入善款。他不满银行胡乱禁制，可能害了有需要的求助者。该报慈善基金供有需要的社会人士申请，与该报营运户口各自独立运作。

《苹果》董事会下午开会，商讨保安局长李家超引用《港区国安法》冻结《苹果》相关三间公司的1800万港元资产，结果以大比数通过去信保安局，申请要求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。董事会以本周五为死线，当日将再开会决定《苹果日报》是否停止运作。若届时决定停止运作，《苹果》最快周六凌晨起停止更新网上新闻，周六出版最后一份《苹果日报》。

董事会的决定已知会各部组，随后举行紧急员工大会。开会前，《苹果》管理层以内部电邮通知员工董事会的共识，并指已获副社长陈沛敏同意，以今天5时为界，在此之前提出辞职者，可即日生效；至于今天不辞职者，日后报社关门时可按劳工法例获得遣散，「但无人能确保(是可有钱支付代通知金等赔偿)」；「管理层的意愿，系希望大家风光做到最后，但风险难测，大家去留，自行决定」。如决定留下，则须以该报的标准完成工作。管理层感谢员工多年并肩，并祝愿各人珍重。

对于会否解冻《苹果》部分资产，保安局发言人回复传媒查询时表示，案件已进入法律程序，不会就事件细节作出评论，强调申请会依法处理；发言人又说，「危害国家安全是非常严重的罪行，定必依法处理，……并按需要和法律的规定运用冻结罪行相关财产的权力。」

警方本月17日派出超过500名警员搜查苹果日报大楼和多处地方，并以涉嫌串谋勾结外国势力危害国家安全罪名拘留壹传媒及《苹果》五名高层，及后起诉壹传媒行政总裁张剑虹、《苹果日报》总编辑罗伟光及苹果日报有限公司等三间公司，涉嫌串谋勾结外国势力危害国家安全，上周六提堂，张、罗二人申请保释被拒。