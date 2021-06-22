中共党庆前夕这几件事很诡异

中共百年党庆即将来临，但奇怪的是气氛极度紧张，好像要出什么大事似的。不光光强化维稳行动，中纪委还把三十年代中共大干部顾顺章的故事搬出来震慑。

广告 继续浏览后续

北京已启动维稳行动，天安门及周边不用说，处于半戒严状态，连附近的“朝阳大妈“都出动协助监视了。上海，嘉兴，井冈山，遵义，延安，西柏坡，北京，接到邮管局最新通知，上述7城市的快递全部停止发送。

在北京，人员进出地铁安检规格升级，根据官方18日公告，寄往北京的邮寄包裹全面实行二次安检，5月下旬起，北京市区严格查缉日租套房，警察登门查验证件，过滤在京住房人员。北京9个区禁止放无人机，航空模型，风筝，气球，孔明灯，深圳通州区的鸽子等鸟类也禁止放飞。网上还流传一份 北京市人民政府通告，7月1日对北京部分区域实施无线电管制。

以上这些是硬件管制，重点针对的是百姓，还有些比较软性的，好像专门针对党内，针对党内高官。

比较诡异的是中纪委网站6月19日刊出一篇题为“重温经典砥砺前行，永不叛党不仅仅是一句誓言”，文章写得杀气腾腾，借中共上海负责人顾顺章1931年“叛党”的故事要求党员干部“永不叛党”，顾顺章的故事后面其实就是周恩来当年如何暗杀顾顺章一家老小的血腥故事，拿这个几十年前中共党内火拼的惨案吓人，有网友评论直指“有点黔驴技穷了”。

中纪委网站几十年后的今天讲这件事，其意何在？其意不在讲当年国共两党撕斗，更不在抖露中共内部火拼，周恩来如何凶残的丑闻，意思全在文章里头：要求中共党员绝对忠于党。根据习近平领导的中共中央制定的“两个维护“，维护党就是维护习近平为首的党的核心，忠于党就是忠于习近平，永不叛党自然就是不能背叛习近平。

党，在世界上绝大多数国家，不过是一个协会，一个群众组织，掌权了，叫执政党，不掌权，就是一群人结了党而已，志同道合，可以一起做和，意见不合，自由离开。但中共这个党一旦入了，可是不能随便退的，只能等着被党“开除“，自己离开也被视为是一种叛党行为，这种做法，有学者形容跟黑社会组织接近。而中共是有核心的，核心就是习近平，前中共中央党校蔡霞教授批评习近平说，”全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了，他就是一个黑帮老大。“

中纪委挥舞叛党大棒，至少对党员干部是有威慑力的。中纪委的文章还特意点名这是习近平总书记所要求的，好像这样说更有威慑力：“习近平总书记多次对共产党员谆谆教导，强调对党忠诚，永不叛党”。文章要求党员干部时刻牢记永不叛党誓言。

中纪委刊出这样的警告，自然引起许多议论。顾顺章当年已是中共领导人之一，有人怀疑中南海出了问题，有人猜测难道中共高层真的有人叛逃，或者有贼心，没贼胆？有人问：究竟吓唬谁？更有可能的还是习近平本人也生活在恐惧之中，担心发生政变？

这件事让人联想到几天前海外盛传中国国安部高层董经纬叛逃美国，北京倒是很快就辟谣了，由极少在公开场合露面的国安部副部长董经纬于6月18日主持一个会议，会议的名字就叫做“反间谍座谈会”，有分析认为，新华社发通稿报道董经纬在一个小会议上的讲话，是很反常的现象。会上特别强调既要抓间谍，又要抓“内奸”和“幕后金主”，抓间谍，似乎针对的是美国，但座谈会重心在“内奸”和“幕后金主”，给人感觉枪口还是对内的，中共最害怕的是自己人。

为何谣言传来传去，真假莫辩，美国纽约城市大学政治学教授夏明分析认为，这凸显了在习近平高压管控下，中共党内的人人自危，没有安全感。这位学者对自由亚洲表示：“中国目前最大的问题其实就在于中国的精英层其实出现某种的分裂......，习近平和习近平身边的人也是没有安全感的，他不知道有多少人在背后琢磨他，而有些人为了不要让习近平怀疑自己，就会去告密别人，谣言就此传来传去，真真假假。”

谁敢叛党？习近平18日率领政治局常委，他亲自举起拳头带领大家“重温“入党誓词，习近平念一句，从李克强到王岐山一众重复一句，表情都是很凝重的，习近平的最凝重。”永不叛党，永不叛党……“