中国驻美大使崔天凯要离任了，网络上议论不少。中国外交界近年战狼辈出，有“外战官”之称，多不识外交语言为何物，常常忘了外交官旨在联络沟通抹平的本色。中国在世界的形象变得很不好，与一群战狼外交官的形象不无关系。

广告 继续浏览后续

崔天凯驻美八年，要告辞了，就连曾被驻法大使卢沙野骂为“小流氓“的法国政治学者邦达兹 (Antoine Bondaz) 22日也发推简介崔天凯外交官经历，并说：”一个很了不起的大使，尽管双边关系变坏，仍一如既往，尊严得体地履职“。

中国人民大学国际关系学教授时殷红对『南华早报』表示，“崔天凯同美国之间保持了良好的对话，并在中美关系中发挥了重要和积极的作用，但是这只是发生在新冠疫情爆发前以及拜登政府对中国采取全面对抗路线之前。”他补充说，环境的恶化已经消除了崔天凯和美国官员接触的机会。

崔天凯6月21日发表致全美侨胞的辞别信，信中说“当前中美关系正处在关键十字路口“，时殷红不同意崔天凯这一判断，他认为美国对华政策已经确定，美国建制派敲响了战鼓要打一场新冷战。

崔天凯何尝不知中美关系走到何种地步？他大约以运用外交辞令把外交官的角色发挥到最大程度罢了，外交辞令，曾让人非常诟病，但在战狼崛起，外交辞令消失之后，人们也许发现，外交官大约就是在运用这样一种语言艺术从中周旋，斡旋，找到哪怕一丝和缓关系的缝隙，而不是如一些观察家所形容的，中国外交部，变成了中外关系破坏部……

崔天凯信中说：中美都是伟大的国家，希望我们能以长远和战略眼光看待中美关系，为我们共同的未来继续努力。这算是一种风度，一种感叹，也可以说这都是些空话……

有分析认为，很难说崔天凯驻美八年，做了些什么，但是与战狼作风相比之下，崔天凯的温和持重，善用外交辞令，有时还来点感性，就格外难得。去年4月，美国新冠疫情全面爆发，纽约一时成为疫情中心，崔天凯4月5日在写给『纽约时报』的文中说了一句“坚信我喜爱的纽约能熬过去”……很感性，至少不失“外交辞令”，有人感叹，过去听中国外交部发言人一句“无可奉告”，觉得面目可憎，可是与现在的战狼外交官比起来，这句话还真不失“外交辞令”的范畴呢!

北京学者荣剑曾有评论：“和吾国驻英大使或瑞典大使比起来，崔大使还是尽可能表现出一个驻外大使应有的理性、温和、与人为善的一面，大使的使命是外交，外交的使命是对外友好交往，而不是致力于断交的战狼式对抗”。

有一个细节让崔天凯这个名字引起广泛注意，中国外交部发言人赵立坚去年3月发推暗示新冠疫情是美国军人带入武汉的，引发轩然大波，招致时任美国总统特朗普直接用“中国病毒“反击，崔天凯却在3月24日接受Axios新闻网站采访时表示，他一直都坚信，散播新冠状病毒源头来自美国一个军事实验室的谣言，是“疯癫”的。他还说，政界人士应避免对新冠病毒的来源进行“非常有害”的推测。他说：“这是科学家要做的工作，而不是由外交官或者记者来进行揣测，因为这样的臆测对任何人都没有好处，而且非常有害。”

在中美对峙的严峻时刻，他批评了他的外交部同事更加极端的阴谋论，并与之保持距离。崔天凯应知道他的外交部发言人如此说话，产生的坏影响无法估量，但是他出面“反击“，是自我的决定，还是得到某种授意？至少也是勉为其难了。崔天凯去年7月18日接受CNN采访时谈到中美关系时表示，”不应让怀疑、恐惧甚至仇恨来绑架外交政策。“不能指望崔天凯在这里说这些是要求他的中国政府这样去做，但他在传达政府立场时力图停留在外交层面，他的语锋指向美方，但具有双向性。

网民丑勺子发推评论：“我认为崔天凯8年的驻美大使生涯还是可圈可点的，尤其是川普胜选后，打通了库什纳伊万卡通道，为挽救两国关系做了最后的努力，尽到了他应有的职责。另外在他治下，驻美国使馆较少有驻加、驻欧一些国家使馆的战狼风气。至于更上层的问题，非他所能左右。”

美国全国商会(U.S. Chamber of Commerce)负责国际事务的薄迈伦(Myron Brilliant)曾评价过这件事，他说崔天凯利用他与时任总统特朗普女婿库什纳的关系，帮助两国在2020年初达成“第一阶段”贸易协议。

美国之音引用评论说：不同于中国外交界近年来盛行的强硬“战狼”作风，崔天凯被视为中国外交官中风格较温和的一员。英国广播公司驻北京记者麦笛文（Stephen McDonell）在推特上评论说，一些中国外交官在社交媒体上谩骂其他国家的政府和那些被认为对中国持批评态度的记者和学者，“不知道崔天凯对近期的这种‘战狼’路线到底怎么看。”

中国对外官员的战狼作风已猖獗到似乎连中国国家主席习近平都不能忍受的地步？不久前他要求大外宣系统对外打交道说话要谦和，温和，做到可亲可爱可敬等等，但有分析批评，战狼作风的根子还不是在上面，上有所好，下必甚焉。

说到底，崔天凯还是在做外交官的事情，处在中美关系最坏时期，还能尽力做点外交。不知道下一位中国驻美大使是哪一个？