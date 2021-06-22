布林肯展开欧洲访问 "巩固面对中国挑战的西方统一战线"

继美国总统拜登欧洲巡回访问之后，美国国务卿布林肯周二启程重返欧洲。法新社称，布林肯的欧洲之行将首次访问法国，此行旨在继续巩固拜登总统构建面对中国的西方统一战线。

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法新社报道，布林肯将首先访问柏林，随后前来巴黎及罗马，布林肯将与欧盟主要领导人德国总理默克尔及法国总统马克龙会晤，随后，布林肯将前往梵蒂冈参加利比亚和平及反对圣战组织伊斯兰国军事联盟的国际会议。

布林肯紧凑繁忙的访欧日程将于6月29日在意大利城市马泰拉结束。届时他将与G20世界主要大国的外长会面，而中国外长也将出席。法新社说，今年3月，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪及中国外长王毅与布林肯在阿拉斯加激烈交锋，目前尚未宣布两国外长是否会面，这将是华盛顿外交政策的第一大挑战。

美国总统拜登欧洲之行期间向美国的盟友提议启动一项庞大的全球基础设施计划，与北京的“新丝绸之路”计划抗争。拜登并促请北约加强对军力日益增长的中国回应。

美国国务院负责欧洲事务的官员里克尔向法新社表示， “布林肯欧洲之行是延续拜登总统优先要务政策：重建美国与盟友的关系。他说， 巩固与欧洲的关系将为许多外交优先奠定基础，包括应对中国和全世界威权主义的挑战”。