超过70%30岁以上美国人至少接种一剂疫苗 拜登表示：美国接种疫苗计划取得成功

美国白宫周二公布美国民众接种新冠疫苗最新进度。虽然30岁以上美国人已经有超过70%接种至少一剂疫苗，但白宫称，总统拜登定出7月4日国庆日前全美70%成年人接种至少一剂的目标恐难达成。拜登表示，美国的接种疫苗行动计划取得了成功。

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法新社报导，拜登在竞选时承诺，当选后控制疫情将是优先要务。这也是拜登在疫苗议题上第一个未能完成的目标。

白宫负责防疫的协调官齐安兹( Jeff Zients）周二表示，目前，超过70%的30岁及以上的美国成年人已经接种至少一剂疫苗，预期7月4日之前，27岁以上美国人接种至少一剂的比率也将达到70%，不过，齐安兹承认，在此期限前让所有成人完成接种一剂的目标无法达到，他表示"还要再多花几周时间才能达到70%的成年人接种至少1剂目标。

到目前65.4%的满18岁及以上的美国人已经接种至少一剂美国批准的三种新冠疫苗，预计下月4日将达到67%。

美国总统拜登定下目标, 在7月4日独立纪念日, 美国70%成年人接种至少一剂新冠疫苗。不过专家认为，近日疫苗接种进度明显放缓, 可能无法达到拜登的目标。

据美国疾病管制暨预防中心资料显示，到22日万止，约65.4%的满18岁成年人已经接种了至少1剂，全美疫苗接种速度自4月后开始降低，从高峰时期的平均每天接种340万剂，到最新每日平均85万剂；现在平均每天接种第1剂的人更少于30万人。

齐安兹表示，现在要加倍努力重点让18岁到26岁的人群接种，这个年龄层的人接种意愿最低；比起达成拜登的疫苗接种目标，国家重新开放，回到正常生活更重要，这方面正超越白宫内部的预期速度。齐安兹表示，我们已经取得超过最高预期的成功"。

美国总统拜登周二也在推特上发文表示，我们要认清，美国的接种疫苗行动计划取得了成功。拜登说，我们主政时，每天平均3000人死亡，而今天新冠病人住院率直降90%。"这是美国人成功的故事"。