“世界行动日” 藏维香港流亡组织呼吁各国抵制2022北京奥运会

旅居海外的流亡藏人，维族人与港人组织今天在全球各大城市举行抵制2022年北京冬季奥运会的示威抗议活动，该活动受到全球50多个国家的响应。

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国际声援西藏，新疆以及香港的组织以及各大人权组织今天在全球各大城市举行抵制北京奥运的示威抗议活动，该活动受到全球50多个国家的响应，活动首先在澳大利亚拉开帷幕，从网络上传的视频与图片来看，澳大利亚多座城市都举办了一定规模的示威活动，在巴黎的活动将于6月23日下午四点在巴黎市中心的巴士底广场举行。

跨国组织“对华政策跨国议会联盟”(the Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC)6月7日发表声明，鉴于目前中国普遍存在的侵犯人权的行为，宣布在十个国家和地区的制裁北京2022冬奥会的协调立法行动。

该组织在声明中表示，“奥运会是一个全世界人们联合起来庆祝运动、友谊和团结的活动，是应该超越国家和政治分歧的”。但是，该组织在各国的共同主席们认为，“这个活动的性质与让一个对自己的人民犯下暴行的政府来举办是不合适的，这样做有损于奥林匹克运动的精神，也破坏了它的宗旨。”

该组织还发表推文表示，世界难道已经忘记了北京在2008年所作出的承诺吗？北京遵守了吗？

“对华政策跨国议会联盟”的行动受到各大人权组织的欢迎，多个国家的议会已经积极行动起来。

美国国会众议会议长民主党人佩洛西(Nancy Peolosi)批准了由参议院提出的外交抵制北京冬奥会的计划，计划中要求运动员和教练员可以参加比赛，但是美国政府不派官方代表团参加。

法新社此前报道称，美国有愈来愈多国会议员呼吁抵制明年的北京冬季奥运，美国当局多次重申，希望与盟国就可能抵制一事达成一致。

此外，美国两大党国会议员已拟定法案，计划对同意赞助北京冬奥的企业予以惩处。美国两党议员再度提出措施，要求国际奥林匹克委员会改换2022年冬奥地点。美国的华尔街日报此前发表观点文章，标题是：倘若维吾尔族人的命也是命，那么我们就应该杯葛北京奥运。