亲民主派《苹果日报》今天结业 明天刊最后版 香港新闻自由严重受创

今早有主笔被捕的亲民主派报章《苹果日报》，出版明日的报章后，今(23日)天午夜后实时停止运作，网页不再更新，结束26年的出版业务。该报管理层称，基于「员工安全及人手考虑」，决定于午夜后实时停止运作。成为首间因港府拘捕员工和冻结资金而停刊的传媒，严重打击香港新闻自由。

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董事会早前原拟等待周五决定是否于周六停刊，但当日已留失大量员工，留守员工昨(22日)天达成共识，出版周六报章后停刊。但据了解，香港警方今晨拘捕该报中国组主笔李平后，员工反响甚大，有人要求提早停刊，个别员工的反应被形容为「崩溃」。而「港闻组」员工今早亦收到通知，今天暂时在家工作，毋须返回位于将军澳的大楼。

该报母公司壹传媒集团今午曾在官网发出公告，指董事会遗憾地宣布，由于香港当前情况，《苹果日报》印刷版不迟于本周六最后一期结束，而电子版也不迟于当晚深夜11时59分停用，但《苹果日报》其后于下午4时报道，报章管理层按董事会公告，基于「员工安全及人手考虑」，决定于午夜后实时饥止运作。

董事会公告感谢读者、记者、员工及广告商在过去26年的支持和信任。

继创办人黎智英被捕入狱后，警方上周拘捕集团五名董事，并冻结苹果日报有限公司等三间公司共1800万港元资产；及后控告壹传媒集团行政总裁张剑虹、《苹果日报》总编辑罗伟光，以及相关三间公司，指他们涉嫌勾结外国或境外势力，触犯《港区国安法》；壹传媒董事会前(21日)天以大比数通过去信保安局，申请要求解冻部分资产支付员工薪金，以免因欠薪而违反劳工法例。董事会当时决定，本周五再开会决定《苹果》是否停止运作，如果决定停止运作，星期六会出版最后一期《苹果日报》。