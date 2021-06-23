加拿大带头对中国发难 要求允许联合国人权事务负责人进入新疆

40多个国家周二敦促中国允许联合国人权事务负责人立即进入新疆，调查有关100多万人被非法拘留的报告，其中一些人遭受酷刑或强迫劳动。加拿大驻联合国大使莱斯利·诺顿（Leslie Norton）代表澳洲、英国、法国、德国、日本和美国等国家向联合国人权理事会宣读了关于中国的联合声明。

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联合声明称：“可靠的报告表明，新疆有超过100万人遭到任意拘留，维吾尔人和其他少数民族遭到广泛监视，基本自由和维吾尔文化受到限制”。

联合国人权高级专员巴切莱特(Michelle Bachelet)表示：“我们敦促中国允许包括高级专员在内的独立观察员立即、有意义和不受限制地进入新疆”。

巴切莱特周一对人权理事会表示，她希望就今年访问中国(包括新疆)的条件达成一致，以审查关于严重侵犯穆斯林维吾尔人的报告。

自2018年9月以来，她的办公室一直在协商访问事宜。

中国常驻联合国日内瓦办事处代表团的高级外交官江映峰周二对该声明加以驳斥，称这是出于“政治动机”的干涉。

“我们欢迎高级专员访问中国，访问新疆。这次访问是为了促进交流与合作，而不是基于所谓的有罪推定进行调查。”他对理事会表示，但没有给出时间表。

这份由加拿大牵头的声明提到了有关酷刑、强制绝育、性暴力和强迫儿童与父母分离的报告。

声明谴责了一年前在香港实施的国安法。对根据该法被捕人士的首次审判将于本周开始。声明表示：“我们继续对香港在国家安全法下基本自由的恶化以及西藏的人权状况深表关切”。

江映峰说，“自国安法实施以来，香港见证了从混乱到法治的转变。”