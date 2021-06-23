立陶宛宣布赠台2万剂疫苗台湾高调回应建议邀总理访台

立陶宛共和国昨天宣布捐赠台湾两万剂AZ疫苗，数量虽很少，但台湾总统蔡英文、副总统赖清德、外交部长吴钊燮、立法院民进党团今天全面高调响应，赞美致谢，党团甚至建议邀请立陶宛总理访台，颇受瞩目。

广告 继续浏览后续

立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在推特发文说，他很骄傲立陶宛能在对抗新冠肺炎的过程中声援台湾人民，爱好自由的人们应该互相关照。总理席莫尼特（Ingrida Simonyte）说，他们想送更多，但只能量力而为。据了解，立陶宛目前疫情比台湾严重得多，人口仅200多万，但确诊27万多例，死亡4千多人。

蔡英文今天在脸书发文表示，立陶宛和台湾一样，都历经辛苦追求民主自由的过程，也因此和台湾共享相近的价值理念，格外能理解台湾的处境。

她说，近几年，立陶宛常常为台湾发声，支持台湾参与WHO等国际组织，去年，台湾也提供过10万片口罩给立陶宛，一起面对疫情的挑战。

她说，台湾会继续和所有共享民主价值理念的国际伙伴们互相扶持，一起克服疫情的挑战。

台湾副总统赖清德则说，继日本、美国后，感谢民主伙伴立陶宛援助疫苗，用实际行动相互扶持，证明台湾并不孤单。

台湾外交部长吴钊燮也在推特发文，向立陶宛政府及人民表达感谢，他说，在这个艰困的时刻，立陶宛已经赢得所有台湾人民的心，立陶宛是台湾的真朋友。

去年10月立陶宛举行大选，选后上台的新政府积极推动对台关系，对中国立场转趋强硬，今年1月以国家安全为由，禁止机场使用中国同方威视（Nuctech）生产的行李安检设备。

今年3月，立陶宛政府提案修法，准备派遣商务代表到台湾，朝在台成立代表处的目标迈进。外长蓝斯柏吉斯当时曾强调，与台湾强化关系并不违背一个中国政策。他也曾透露，中国向立陶宛的企业施加压力，试图阻止立陶宛与台湾走近。

民进党立法院党团今天举行记者会，书记长罗致政说，美、日、立陶宛支持台湾，不只因台湾面临疫苗取得的困境，更代表面对中国威胁，台湾是站在民主、自由、人权等普世价值的同一阵线。

党团干事长刘世芳建议政府，在疫情稍缓后，邀请立陶宛总理或国会议长访台，让他们知道远在太平洋彼岸的台湾很友善，在良善力量上的循环都是在同一阵线。

国民党政策会前执行长蔡正元今天在脸书发文表示，根据外媒报导，这是台湾的外交人员以曾经捐赠立陶宛医疗口罩为由，发动一连串的「请求」和「交易」，让立陶宛「慨然捐赠」2万剂AZ疫苗给台湾。

蔡正元还说，台湾向日本、美国讨些疫苗，无可厚非，毕竟台湾贸易逆差让日本赚那么多钱，又花高价跟美国买那么多武器，但是台湾跑去跟立陶宛讨疫苗，再包装成「外交胜利」。