美驱逐舰六度穿航台湾海峡 中国东部战区称“随时应对一切威胁挑衅”

路透社今天（6月23日）援引中国东部战区新闻发言人张春晖周三表示，美国“威尔伯”号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作，东部战区组织海空兵力全程跟监警戒，并“时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅。

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据报道，东部战区官方微博援引其称，美国在台海滋事搅局，是对地区安全局势的蓄意破坏，对台海和平稳定的严重危害，是地区安全风险的最大制造者，“我们对此表示坚决反对。”

同一天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上也回应说，中国东部战区新闻发言人已经就此作出回应。中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力，滋事挑衅，这不是对什么自由开放的承诺，而是搞军事横行自由，是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏。国际社会对此看得清清楚楚。中方捍卫国家主权和领土完整的决心，坚定不移。我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用，而不是相反。

早些时候，台湾国防部称，昨日（周二）有一艘美国驱逐舰航经台湾海峡由南向北行驶；国军全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。此为时隔逾一个月，美国军舰再度通过台湾海峡。

据悉，自美国总统拜登1月就职以来，美舰已6度航经台海，包括2月两次，3月、4月和5月各一次，均为勃克级导弹驱逐舰。5月18日当时曾由北向南航经台湾海峡，并进入西沙群岛海域。

根据美国海军第七舰队新闻稿指出，勃克级导弹驱逐舰“威尔伯”号（Curtis Wilbur）在符合国际法规范下，于当地时间22日例行通过台湾海峡，表达美国对自由开放的印太区域承诺，未来将持续合法航行。