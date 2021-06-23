苹果Podcasts推全新订阅制 10元起享无广告、独家内容

拥有悠久历史的Podcast，近年因为大量且多元的节目出现、更多串流平台加入，又或许是大家想要在通勤、做菜等无法眼睛一直盯著萤幕的时刻听点什么，而让Podcast突然再度受到瞩目！

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将Podcasts带入了主流的苹果，近期宣布推出Apple Podcasts订阅制，提供全球市场podcast高级订阅服务，170多个国家和地区的听众可透过podcast频道购买喜爱的节目，支持喜爱的创作者、享受全新内容，并解锁额外的福利，同时也能在Apple Podcasts享受无广告的收听服务和抢先体验全新、原创的节目内容。

首波加入订阅制的节目包括一些精选的独立之声，Lemonada Media、Luminary、Realm和Wondery等顶级工作室，还有CNN、NPR、Washington Post和Sony Music Entertainment等全球知名的媒体和娱乐品牌。数以千计的订阅和频道更涵盖多种类型和格式的全新节目，包括新闻、喜剧、体育和犯罪纪实等。

当听众购买节目订阅时，将自动追踪该节目，而页面也会新增“订阅版”标签。听众可以从每个节目页面上，以及透过“搜寻”功能，探索他们喜欢的podcast频道，按下“立即收听”和“浏览”，则可以探索推荐内容。此外，也可以使用“讯息”、“邮件”和其他App共享频道。当听众订阅频道时，“立即收听”按键下会出现新的栏位，让听众得以轻鬆访问各个频道以及他们的订阅中的所有内容。订阅2个以上频道的听众将在“立即收听”按键下看到“我的频道”栏位，并可藉此浏览和关注这些频道提供的所有节目。

除了更新到最新作业系统的iPhone、iPad、Mac，使用者还可透过HomePod、HomePod mini、CarPlay，以及在搭载watchOS 7.5或更新版的Apple Watch上播放订阅内容。每项订阅的价格由创作者订定，订阅费用每月10元起，还可以透过“家人共享”功能，最多6个家庭成员共享。