角力：44国联署批国安法令香港自由恶化 吁勿干涉港疆藏事务国家减至65国

在联合国人权理事会第47次会议上，44个国家联署声明，敦促中国立即容许联合国人权事务高级专员巴切莱特前往新疆，调查关于超过一百万名维吾尔人被非法拘留和强迫劳动的可靠报道；联署又批评《港区国安法》令香港基本自由恶化，签署国对此以及西藏的人权状况表示严重关切。

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声明获澳洲、英国、法国、德国、日本和美国等44国联署，昨(22日)天由加拿大大使诺顿(Leslie Norton)在联合国人权理事会上宣读。该声明在巴切莱特表明期望在今年内能对新疆进行有意义的访问和关切《港区国安法》造成的寒蝉效应，而中方代表否认指控后发表。

另一方面，白俄罗斯则代表65个国家在会上作共同发言，呼吁各国不应干涉香港、新疆和西藏等中国内政，形容这是国际关系基本准则，并支持中国在港实行「一国两制」。不过，有关国家数量较3月份时作共同发言的国家少了五个。

根据新华社的报道，共同发言呼吁各国恪守联合国宪章原则，尊重各国人民自主选择人权发展道路的权利，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无端指责，并据此干涉中国内政。报道又指，把其他国家发言计算在内，共有超过90个国家以不同方式表达对中国立场的理解和支持。

国际律师会轰香港打压批判声音 料每况愈下

此外，国际律师协会人权研究所发表声明，批评香港警方拘捕五名壹传媒高层及传媒工作者，目的是打压批判声音，预视将来情况可能更坏。

国际律师协会谴责港府以具争议性的国安法作出具针对性的拘捕，旨在打压批评声音，等同非法地终结「一国两制」，呼吁与中国签署了《中英联合声明》的英国政府和欧盟进一步谴责，并对下令搜捕的人实施针对性制裁。

该会人权研究所联合主席温弼安(Anne Ramberg)表示，拘捕本身已令人不安，但预视将来，情况可能更坏；如果港府关闭《苹果日报》，香港的未来将显得黯淡。而研究所的声明表明，相信政权对《苹果》的搜捕和资产冻结行动不会停止，直至最终将其灭声为止。

《苹果日报》五名管理层被指违反国安法被捕，其中两人和《苹果》相关的三间公司被控串谋勾结外国势力危害国安，该报的1800 万港元资产被保安局长李家超下令冻结，以致该报无法按劳工法例支薪予员工，集团董事会将于本周五(25日)商讨是否停刊，但部分网上节目和内容已停止更新。