6月24日最后一份的《苹果日报》

据多家媒体报道，支持民主立场的香港《苹果日报》将在本6月24日出版最后一期报纸；网站将于午夜后停止更新。苹果日报表示，管理层根据集团董事局的公布，决定停运；有关员工离职安排、订户善后详情将由壹传媒集团稍后公布。

广告 继续浏览后续

苹果日报母公司壹传媒的董事会星期三宣布，《苹果日报》将在不迟于本周六出版最后一期。

壹传媒有限公司董事会在一份声明中说：“遗憾地宣布，由于香港当前的情况，苹果日报的印刷版不迟于2021年6月26日星期六最后一期结束，而电子版亦不迟于……星期六晚上11时59分停用。”

声明说，壹传媒感谢“读者忠实的支持”，“并感谢我们的记者、员工及广告商在过去26年的信任”。

与此同时，同属壹传媒旗下的《壹周刊》也宣布即将停刊。《壹周刊》社长黄丽裳星期三在脸书发表告别信说，“编辑部相信大时代下已经到临终点前”。

她说：“有同事舍不得，仍存一丝希望，我只有狠狠的劈头一句：‘别存幻想！’”

继上周有5名苹果日报相关人员被逮捕后，苹果日报星期三报道说，社论主笔李平（笔名）当天上午被警务处国家安全处人员逮捕。据报道，李平是中国籍，本名杨清奇，被捕前一天还为苹果日报“苹论”发表社评，目前正在扣留调查。他的被捕原因是涉嫌违反国安法“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”。

6月17日，500名警员搜查苹果日报大楼，壹传媒两名高层及三名新闻工作者涉嫌违反国安法“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”被捕。