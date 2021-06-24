中共庆百年 大批军人荷枪进京拱卫维稳？

中国共产党将于7月1日在北京举行“中共成立100周年庆祝活动”，近日，北京当局采取维稳措施，除了封闭北京天安门广场外，也施行空中禁飞，网络上陆续传出影片，有载着军人的大巴士开进鸟巢（国家体育场）。

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据新头壳今天报道称，中国七一百年党庆军人提枪进京，网络上陆续传出影片，有载着军人的大巴士开进鸟巢。

该报道引述《新京报》消息，北京市公安局23日发布“关于庆祝中国共产党成立100周年大会预演期间采取交通管制的通告”，6月26日至27日预演活动结束，对天安门地区及相关道路分时、分段采取交通管制措施。此前中共国务院副总理刘鹤17日也在中共国务院安委会会议中，要求必须坚决遏制各类事故，不准出事。

该报道说，但有军人进京的消息近日陆续在网络上流传，更有中国网友推测，这次的百年党庆没有安排大阅兵，会有数量众多的军人进驻北京，可能是为了百年党庆的维稳。不仅如此，网络上更有网友爆料说 :“我刚去鸟巢，不让进，都是军队的大轿车开进去”、“二百多辆，还都带着枪。不知道什么事。都穿着迷彩服等军装。”

该报道说，就中国七一百年党庆军人提枪进京，前党校教授酸：搞得跟大祸临头似的! 中共中央党校退休教授蔡霞也在推特发文指称 :“中共庆自己的100年，搞得跟大祸临头的似的，风声鹤唳草木皆兵”。她更直言，中共枪在手，钱在手，高科技监视器在手，说抓人就抓人，说封号就封号。“这是怕啥呢？”、“这庆100年究竟是当喜事办还是当丧事办呢？”