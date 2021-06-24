中国官方今天发表新版人权白皮书。根据中国国务院新闻办公室所发表的白皮书全文，这份白皮书共分为：为人民解放和幸福而奋斗、尊重和保障人权的执政方略、筑牢人民当家作主的根本制度、促进各项人权全面发展、依法保障公民基本权利、推进世界人权事业发展、丰富发展了人权文明多样性等7个部分，共2万3000余字。

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据中央社今天报道；中共今天发表“尊重和保障人权的伟大实践”白皮书，其中提及关于“中共领导”的相关陈述超过20多次，如强调“民族区域自治，是在国家统一领导下的自治”等。其中，提及“共产党领导”达12次，若加上其余类似“国家统一领导”的陈述，共计约20余次。

关于一直以来备受外界关注的新疆、西藏民族问题，白皮书则声称“中国是统一的多民族国家，铸牢中华民族共同体意识，始终保持国家完整统一，实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，是中国共产党民族政策的方针宗旨。” 白皮书还说，“中国实行民族区域自治，以领土完整、国家统一为前提和基础，体现了统一与自治的结合、民族因素与区域因素的结合，完全符合中国国情和实际。”

白皮书并称，中国的民族区域自治，“是在国家统一领导下的自治，各民族自治地方都是中国不可分离的一部分，民族自治地方的自治机关都是中央政府领导下的一级地方政权，都必须服从中央统一领导。”

中央社说，此外，这份白皮书也着重于陈述中共“减贫”方面的成就。白皮书称，中国的人权行动计画已实现与国家发展规划的对接和统一。经过8年持续奋斗，到2020年底，如期完成新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决等。白皮书并宣称，中共100年来坚持走和平发展道路，坚持促进共同发展，并为“全球人权治理贡献中国智慧、提供中国方案”。

据白皮书最后称，在2049年－中共建政百年时，“中国将建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。到那时，中国人民的各项权利必将得到更高水平的保障，中国人民将更加享有尊严、自由和幸福。到那时，世界将因中国而更加繁荣发展，中国必将为推动世界人权事业发展作出更大贡献。”