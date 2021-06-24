中国就澳大利亚反倾销措施向世贸起诉

中国与澳大利亚关系紧张，中国周四6月24日宣布，就澳大利亚对自中国进口的风力涡轮机及其他制成品采取的反倾销和反补贴措施向世贸提出申诉。对此澳大利亚贸易部长表示将会“坚决地捍卫”。

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在中国与澳大利亚两国关系已经紧张的背景下，中国周四宣布，就澳大利亚对自中国进口的风力涡轮、不锈钢水槽等产品采取的反倾销和反补贴措施，中国在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。

一周前，因中国向澳大利亚葡萄酒征收巨额关税，澳大利亚政府采取了相似的措施，向世贸提出申诉。

中国商务部新闻发言人高峰表示，澳方于2019年对自中国进口的铁道轮毂、风力涡轮机分别采取或延长反倾销措施，于2020年对自中国进口的不锈钢水槽延长反倾销和反补贴措施。

澳大利亚联邦贸易部长丹·特汉回应了中方的最新举措，并表示澳大利亚将会“坚决地捍卫”。

自新冠疫情在全球爆发以来，澳中关系急转直下。就在澳大利亚外交部长佩恩于去年4月表示澳大利亚将推动对新冠疫情展开独立的国际溯源调查后，中国对澳大利亚实施的贸易制裁，接连打击了多个澳大利亚出口行业，包括农产品，煤炭和葡萄酒等。