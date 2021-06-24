中国力争在2033年进行首次载人火星探测，然后定期进行后续探测活动。该长期计划旨在在火星建立永久定居点，并采集火星资源。在开始载人探测前，中国将进行机器人火星探测，进行火星基地选址考察、原位资源利用系统建设等。

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据路透社今天报道称，中国计划在2033年进行首次载人火星探测。根据一项长期计划，中国力争在2033年进行首次载人火星探测，然后定期进行后续探测活动。该长期计划旨在在火星建立永久定居点，并采集火星资源。

这一雄心勃勃的计划首次披露细节。之前载着“祝融号”火星车的天问一号着陆巡视器，于5月15日7时18分着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。这是中国首次火星探测任务。

报道说，中国运载火箭技术研究院院长王小军最近通过视频参加俄罗斯一场航天探索大会时表示，计划在2033年、2035年、2037年、2041年及以后进行载人火星探测。官方报社中国航天报周三援引王小军的讲话称，在开始载人探测前，中国将进行机器人火星探测，进行火星基地选址考察、原位资源利用系统建设等。

预计在2030年底前还将有一次不载人的往返任务，采集火星土壤样本。