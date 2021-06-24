加强中共百年印记 上海“一大”会址上地铁站名

中共百年党庆倒数一周，建党地的上海街头已飘起浓郁的红色气息。中共一大会址周边的两座地铁站近期悄悄改名，都冠上会址名称，附近有持枪武警和警犬巡逻，戒备明显升级。

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据中央社今天自上海报道称，距离7月1日的中共建党百年仅剩一周，上海当局持续为党庆做准备。中共第一次全国党代表大会（一大）会址附近的“新天地”和“黄陂南路”地铁站，20日起正式改名，在原有站名前都冠上“一大会址”名称。

据中央社记者近日走访当地，发现一大会址周边的戒备明显较之前森严。21日上午通勤期间，地铁新天地站内有员警牵着2只警犬在场巡逻。来到一大会址附近，街边的保全人数多过以往，现场还停著多辆公安和武警车辆，两名持枪武警在会址一带来回巡逻。

中共党庆将届，参观一大会址的人潮络绎不绝。一大会址每天限额一万名游客预约参观。24日上午，园区前立起的公告显示，当日预约已满。

胸前别著党旗徽章，和穿着印有“100”字样POLO衫的观光客，在这个商办区域的街头格外显眼。一名老先生戴着纪念章、穿着印有“中国人不吃这一套”标语的蓝色Ｔ恤，在会址前面露骄傲地拍照，很快的，他也成为广场上的焦点。“中国人不吃这一套”是中共中央政治局委员杨洁篪的名言。中美高层3月在阿拉斯加的会谈火药味十足，杨洁篪在会中一句“美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套”，激发了中国国内的民族主义情绪，电商平台上出现不少印有这句名言的商品。

除了一大会址周边，上海的街头也已飘散浓郁的红色气息，主要道路已经挂满了五星旗，祝贺百年党庆的巨型广告随处可见，一些百货公司的大萤幕也不断播放中共历史的宣传片。上海的文化活动也紧扣党庆议题，从舞台剧、舞蹈剧到歌剧，都可见到党史题材。官方还宣布，6月30日至7月4日的晚间，黄浦江将上演以“永远跟党走”为名的光影秀。