孙杨案半翻盘 禁赛期减半 ”中国的骄傲“落入国际斗争的泥淖？

中国游泳运动员，三届奥运会冠军、29岁的孙杨周二被体育仲裁法庭（CAS）禁赛四年零三个月，原因是他在2018年一次突击兴奋剂检查中销毁了一小瓶血液。此一判决没有洗刷孙杨涉药的指控，虽然惩罚只针对砸毁药检小瓶子违规行为。国际泳联以及世界反兴奋剂组织对这一新的判决表示欢迎。孙杨的律师指控国际关系复杂与斗争让孙杨成受害者。中国官方仍然指孙杨是国家骄傲。

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据法新社报道称，据中国游泳明星孙杨的律师周三对孙杨仍被被长时间禁赛并被禁止参加东京奥运会作出反应说，孙杨只是一个政治牺牲品，他并没有违反 "禁止使用兴奋剂的规定。”

三届奥运会冠军、29岁的中国人本周二被体育仲裁法庭（CAS）禁赛四年零三个月，原因是他在2018年一次突击兴奋剂检查中销毁了一小瓶血液。2020年2月，CAS对他的这一行为做出了停赛8年的处罚，这是最高的处罚。但瑞士联邦法院在12月推翻了这一决定，仲裁小组主席被指控有失公允。此前有消息说，仲裁小组主席被指控曾发表批评吃狗肉歧视性批评言论。

经过新的听证会，仲裁机构在周二维持了停赛的决定，但确定了一个较短的期限：四年，加上之前违反反兴奋剂规则的三个月罚期。

法新社说，据孙杨的的律师音译为张起淮周三在社交网络微博上做出反应说，"孙杨案的结果显示了国际层面斗争和关系的复杂性，以及国家层面的（体育管理）制度和对运动员的保护措施的弱点和不足。" 张起淮抱怨说："在这种国际层面的争斗中，孙杨成为受害者”。

孙杨的禁赛期从2020年2月28日开始，将于2024年6月巴黎奥运会前结束。孙杨那时将年满32岁。

孙杨的律师还说，"没有人能够理解他的沮丧和苦恼。我只能这样说。孙杨没有违反规定，没有检测到结果显示他违反规定。"孙杨的律师指控说的，“对中国和世界来说，不幸的是，这位有天赋的运动员最终落到了一个被某些人操纵的国际组织手中。"

法新社说，孙杨在其职业生涯中一直是许多争议的目标，但是他一直坚持说自己是清白的。

孙杨曾于2018年9月应在居住处接受测试。一份血样瓶子被用锤子毁掉了，他在辩护中表示，检测者没有出示 "证明其身份的文件"。

法新社说，在北京，中国的受访者周三表示，他们对国家体育的 "损失 "感到 "遗憾"，并希望这位游泳运动员有一个 "圆满的结局"。然而，也有其他人对销毁血瓶提出质疑，"如果他真的相信自己是无辜的，就不应当锤砸检测小瓶子"。