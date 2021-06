美国将被控侵犯人权的五家中国企业纳入出口管制实体清单

美国政府对五家中国企业实施出口限制,原因是这五家中国实体侵犯了人权。受限公司包括太阳能电池板产业使用的多晶硅的大型制造商。

美国政府6月23日将这五家企业增列入美国商务部的出口管制实体清单。这五家公司分别是合盛硅业股份有限公司(Hoshine Silicon Industry Co)、大全新能源有限公司(Daqo New Energy Corp)旗下的新疆大全新能源公司(Xinjiang Daqo New Energy Co)、上海东方希望集团(East Hope Group)旗下的新疆东方希望有色金属有限公司(Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co)、新疆協鑫新能源材料科技有限公司(Xinjiang GCL New Energy Material Co)以及新疆生产建设兵团。

这五家企业至少有几家是太阳能电池板生产使用的单晶硅和多晶硅的主要制造商。

美国商务部星期三说,这五家企业被增列入出口管制实体清单是因为他们侵犯了维吾尔人以及其他穆斯林少数族裔的人权。这些公司正接受或使用强迫劳动。

美国官员已经表示,拜登政府正考虑对中国在新疆的太阳能制造商实施限制,全球大多数太阳能电池板使用的多晶硅都是分包给新疆生产的。

拜登总统气候特使克里今年5月在美国众议院就新疆太阳能产品的问题表示,“我的理解是,拜登政府正在考虑是否会将其列为制裁目标。”

外国政府和人权活动人士表示,党政军企四种体制合一的新疆生产建设兵团在当地是镇压并监控维吾尔人的一支力量,管理着一些拘留营。

去年7月底,特朗普政府的美国财政部去年宣布制裁新疆生产建设兵团及其两名官员,原因是“严重侵犯了少数民族的人权”。

今年3月,拜登政府的美国财政部宣布制裁两名新疆高官,包括担任新疆生产建设兵团政委的中共新疆党委副书记王君正,他同时也受到了欧盟和英国的制裁。