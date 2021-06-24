美研究人员依照中方要求删除包括武汉早期新冠病例的病毒基因序列

中国研究人员曾要求美国国立卫生研究院从一个关键科学数据库中删除早期新冠病例的病毒基因序列，此举让人担心研究疫情起源的科学家可能无法获得关键信息。华尔街日报今天报道说，病毒溯源难度加大。

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据华尔街日报报道称，美国应中方要求删除新冠基因序列，病毒溯源难度加大。

中国研究人员曾要求美国国立卫生研究院从一个关键科学数据库中删除早期新冠病例的病毒基因序列。

据美国国家卫生研究院证实，应一名中国研究人员的申请删除了这些序列。这些序列是该人员提出这一申请前三个月提交的。该研究院在一份声明中说：“提交数据的研究人员拥有对其数据的相关权利，并且可以要求撤回数据。”

报道没有提及该名中国研究人员的姓名。

西雅图福瑞德哈金森肿瘤研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)的病毒学家布卢姆(Jesse Bloom)周二在网上发表的一篇新论文中描述了上述测序数据删除的情况。这篇尚未经过同行评审的论文称，删除的数据包括2020年1月至2月期间在中国武汉市收集的新冠肺炎住院患者或疑似病例的病毒样本中提取的病毒序列。

华尔街日报的报道说，，美国国家卫生研究院应中国研究人员要求删除中方提交的2019冠状病毒疾病早期病例基因定序资料，外界担心疫情起源研究拼图可能因此缺了关键一角。

布卢姆说，遭删除的资料中，部分仍可在一份小型期刊发表的论文中找到，但科学家通常在如国家卫生研究院维护的大型数据库中寻找基因定序资料。

报导表示，基因定序资料被中方收回，不大可能改变研究人员对武汉当时爆发2019冠状病毒疾病疫情的了解。但布卢姆说，中方要求移除资料，外界将质疑中国持续调查疫情起源的公开透明度。

据中央社说，世界卫生组织（WHO）率领的国际团队和其他科学家正在调查2019冠状病毒疾病起源，为此，科学家需要有管道取得可透露新型冠状病毒如何感染人类并开始散播的资料。早期病例基因定序从数据库中移除，将让科学家更难追溯疫源，可能拖慢相关研究速度。

根据美国国家卫生研究院声明，提交基因定序资料的中国研究人员2020年6月要求删除，理由是相关资料已更新，将公布在另一不知名的数据库，研究人员希望删除旧版资料以免造成混淆。

中国研究人员2020年3月将这些资料提交给美国国家卫生研究院数据库，并在一份预印本服务器上的论文中发表定序资料相关讯息。

布卢姆在最新论文中表示，武汉2019冠状病毒疾病早期病例资料稀少，是科学家研究疫情起源遭遇的挑战之一。那些资料大多侷限于从2019年12月武汉华南海鲜批发市场感染事件10几名患者，及2020年1月底前少数病患身上取得的病毒样本基因定序。

据布卢姆说，基因定序资料移除，使得疫情爆发初期流窜武汉的病毒图像“稍微扭曲”，“我们未见到更多类似定序的原因之一，可能是相关人员没有全心全意将它们公诸于世”。