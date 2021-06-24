胡锡进传要退休了 接任已进驻 本人称没有的事

香港星岛日报引述北京消息人士透露，北京《环球时报》总编辑胡锡进将退休，由中共中央机关报《人民日报》国际部副主任吴绮敏接任。胡锡进昨天接受该报查询表示，“我没有退休，我在工作岗位上。”不过据星岛日报了解，吴绮敏已经进驻《环球时报》，现在属于“交接期”，胡锡进这位在中国颇具影响力的意见领袖（KOL）卸任是迟早的事情。

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该报道称，据《星岛日报》获悉，吴绮敏已经进驻《环球时报》几个月了，现在属于“交接期”。胡锡进已经六十一岁，超过六十岁的退休年龄。接近《人民日报》的消息告诉该报，吴绮敏“很能干，水准高，谦和理性。”据悉， 吴绮敏是北京人，一九九一年进入《人民日报》国际部工作，翌年开始从事中央领导人报道，著有《大国外交第一现场》，预料将成为《环球时报》女总编。

胡锡进一九六○年四月出生，是正厅级，已届退休年龄，去年底已有传闻他将退休。他去年一月接受安徽衞视访问时首次谈及退休话题，并称“没有认真想过这个问题”，“地球离了谁都照转，谁都有老的那一天，谁都有退出江湖的那一天”。

胡锡进一九八九年毕业于北京外国语大学，后进入《人民日报》国际部。一九九三年到一九九六年期间，他曾以记者身分，在波斯尼亚战争目睹了地区民族冲突。二○○五年，他上任《环球时报》总编辑，是中国任职时间最长的报纸主编之一，也是颇具影响力并饱受争议的KOL。近年传统媒体因面临新媒体的巨大挑战出现市场萎缩，胡锡进和他的《环球时报》被称作中国最成功的报纸之一。

胡锡进时常通过社论、微信公众号，或是微博、推特等社交媒体，发表具有强烈民族主义色彩的“战狼”言论，几乎逢热门事件必评，相当活跃。他在新浪微博坐拥两千四百万粉丝，俨然是内地社交媒体的“网络红人”。

相较党报四平八稳的写作风格，胡锡进的言论特立独行，语出惊人，在官媒中成为“特殊的存在”，也引发诸多争议。“中国需短时间内把核弹头增至千枚”、“美军胆敢攻击我岛礁必遭猛烈反击”等都是他的观点。

据该报道说，他被称作“非官方的官方发言人”，可以说出《人民日报》和新华社不便说的话，为官方发声。另一边厢，政府又不必为他的言论担责。他以通俗接地气又略带诙谐的文风，宣讲官方政策，相信获得高层认可。二○一九年香港修例风暴期间，胡锡进也曾到访香港并进行近距离观察。二○一五年，中纪委查处环球时报社未经审批擅自去波兰公款旅游问题，对胡锡进给予行政警告处分，但未损其KOL地位。