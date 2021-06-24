苹果停刊-拜登：“香港和世界各地新闻自由悲伤的一天”

香港《苹果日报》6月23日停运，24日凌晨大批香港市民大排长龙购买最后一期报纸，感动大陆民众，他们纷纷感叹民心可见。美国总统拜登表示：这是香港和世界各地新闻自由“悲伤的一天” 。

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多区报摊23日入夜十点后，已经有市民大排长龙准备购买最后一份《苹果日报》，队伍延绵数百米。有市民手拿报纸，眼落热泪。

另有数百市民冒著大雨到《苹果日报》位于将军澳的总部大楼送《苹果》最后一程，大楼内的员工与市民纷纷点亮手机照明灯遥相呼应，互相打气、鼓励“为了香港坚持下去”。

这一幕幕感人画面被各大媒体广泛报导。

河北学者李义对自由亚洲电台表示，100万份《苹果日报》瞬间被市民抢购一空，可见人心相向、让人感动，“香港市民暴买《苹果日报》的现象，不仅仅体现出香港市民对于该报的支持，以及寄託香港市民对于《苹果日报》深厚的感情，同时也是对于香港政府压缩新闻自由愤慨的表示。也是对香港政府和北京政府无声的抗议。”

湖南法律界人士裴先生说：“《苹果日报》被逼关闭。表明香港的新闻自由已经死亡。我们再看港人对《苹果日报》的态度，从另一方面反映了中共在港人心中的位置。”

裴先生还表示，《苹果日报》虽然被迫关闭，但是其坚强的意志力给内地民众起到示范作用。

四川网络作家房先生说，6月23日是香港新闻自由全面沦陷的一天。香港市民凌晨排队购买《苹果日报》，表达了愤怒与哀鸣。

历史学者、中国问题专家章天亮指出，6月23日，按香港《国安法》审理的首宗案件在香港高院开庭，并且不设陪审团，意味着香港司法独立的终结；同一天，《苹果日报》宣布停运，意味着香港新闻自由的终结，这两件事标志着香港“一国两制”彻底终结。