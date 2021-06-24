《苹果日报》台湾版运营正常

《苹果日报》的母公司周四表示，尽管香港《苹果日报》今天被迫停刊，《苹果日报》台湾版运转正常，不受影响。就香港《苹果日报》网站被迫停运，台湾政府谴责香港根据北京颁布的国家安全法在香港关闭该报。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，《苹果日报》的母公司周四表示，《苹果日报》网站将继续运营。

该报纸在香港突然消失是对这个前英国殖民地人民至今享有的自由的最新打击。

苹果日报无论是在台湾还是在香港，这两份报纸都是由媒体大亨黎智英拥有的，他目前因参加2019年的民主抗议活动而被关押。

据称"Next Digital的所有子公司在财务上都是独立的。该媒体集团在给读者的通知中说："《苹果日报》网站在台湾的运作不受影响。

Next Digital是这两家苹果日报的母公司。资金紧张的台湾版《苹果日报》在成立18年后于上月停刊，但网站仍然活跃。该集团曾计划在4月份出售其台湾子公司，但其董事会最终放弃了，认为这已不符合其利益。

台湾负责处理与中国关系的台湾大陆事务委员会周四表示，该报纸在香港的消亡是该城市新闻自由和言论自由的 "丧钟"。台湾陆委会在一份声明中说："我们强烈谴责当局根据《国家安全法》对香港媒体进行的政治镇压。”

法新社说，中国在2020年对香港实施了《国家安全法》，以便在2019年大规模民主动员之后夺回对香港的控制。这产生了阻止几乎任何形式的异议的效果。近一年后，它从根本上改变了该市的政治和司法景观。冻结《苹果日报》资产的决定显示了当局对他们认为威胁国家安全的任何公司所拥有的权力程度。