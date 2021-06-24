《苹果日报》已死：香港人抢购最后的印报告别

周四上午，香港的报摊外排起了长队，许多居民希望能买到最新一期的民主派《苹果日报》，该报在北京主导的《国家安全法》颁布近一年后被迫停刊。在最后一个头版，《苹果日报》选择展示一张记者向周三聚集在该报总部外告别的数百人挥手的大幅照片。《苹果日报》告别说，感谢读者对《苹果动新闻》和《壹周刊》的支持。《苹果》及《壹周刊》网站和应用程式，将于香港时间6月23日晚上11:59起停止运作。《苹果》及《壹周刊》感谢读者、订户、广告客户及香港人一直以来的厚爱和支持。在此别过，珍重。

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据法新社发自香港的报道称， "《苹果日报》已经死了，"上周因国家安全指控被捕的副主编陈佩文在给读者的告别信中写道。"新闻自由已经成为暴政的受害者"。

该报纸的突然消失是对香港人迄今为止享有的自由的最新打击。这不禁让人担心，许多在这里设立总部的国际媒体最终会离开这个金融中心。

该报道称，在工人阶级的旺角区，凌晨时分，数百人在排队以获得最新印刷出版的报纸。一些人高呼 "苹果日报，我们会再见面的"，以获得最新版本。其中，约30岁的凯蒂（Candy）只愿说出她的名字，这些事件 "令人震惊"。"在两个星期内，当局可以利用这一国家安全法来解散一个上市的企业"。

几个小时后，该市金融区中环的小卖部仍然挤满了人。"这一切都太突然了，"一位学生蒂姆感叹道，他担心香港已经进入 "一个黑暗时期"。

《苹果日报》因其对民主运动的支持和对中国领导层的经常性批评，中国政府毫不犹豫地使用关于国家安全的法律，迫使其消失。

其所有者黎智英因参与2019年的民主抗议活动而被拘留。他还被根据《国家安全法》指控，可被判处终身监禁。

法新社说，上周，该报受到了致命的打击。该报的编辑部被突袭，其五名高管被逮捕，其资产被冻结。由于无力支付员工和供应商的工资，该报业集团别无选择，只能放弃，并宣布周四的报纸（为750万居民发行100万份）将是其最后一期。周四晚上，《苹果日报》删除了自己的网站以及Twitter和Facebook账户。

现在有超过1000人，包括700名记者，失去了工作。

据该报道称，八个记者协会在一份联合声明中说："香港人失去了一个敢于直言不讳、为真相而战的媒体。"他们呼吁为媒体工作的人穿上黑色衣服。

中国去年实施了《国家安全法》，以便在2019年的大规模民主运动之后重新控制该领土。警方称一系列呼吁对中国和香港进行国际制裁的文章和社论是起诉《苹果日报》的背后原因。

在被指控与外国势力勾结后，赖先生、编辑罗瑞安和董事总经理张剑雄被拘留。周三，其中一名专栏作家杨清基被逮捕，面临同样的指控。

据法新社说，冻结《苹果日报》资产的决定显示了当局对他们认为威胁国家安全的任何公司进行起诉的权力范围。几十年来，许多国际媒体将香港作为他们的地区总部，因为香港的小型宪制保证了言论自由。

但在最近几个月，许多人对他们在香港的长期前景表示质疑。

在无国界记者组织的年度新闻自由指数中，该市的排名一直在不断下滑，从2002年的第18位下降到今年的第80位。

星期二，香港行政长官林郑月娥说，"批评政府不是问题"，但红线是 "组织煽动颠覆的行动"。

最初，当局声称，北京实施的旨在结束所有异议的法律只涉及 "极少数人"。近一年后，香港政治与法律已经面目全非，发生了根本性的变化。多达60多名知名人士因支持民主而被逮捕。