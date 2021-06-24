外传叛逃美国的中国国家安全部副部长董经纬，昨天出席上海合作组织成员国安全会议秘书第16次会议，中国公安部事后发布会议照片，官媒央视新闻也披露董经纬在会中的画面。

广告 继续浏览后续

据这也是今天报道说，外传叛逃美国的中国国家安全部副部长董经纬，昨天出席上海合作组织成员国安全会议秘书第16次会议。据中国公安部官网发布，上海合作组织成员国安全会议秘书第16次会议23日举行，国务委员、公安部部长赵克志以视讯方式出席并发言。官方发布称，国务院副秘书长孟扬、外交部涉外安全事务专员程国平、公安部副部长杜航伟、国家安全部副部长董经纬参加会议。

中国公安部事后发布一张5名中国官员出席这场会议的照片，其中包括董经纬。官媒央视新闻事后报导这则新闻，也披露董经纬在会中的画面。

该报道称，海外华人圈近日盛传，董经纬2月中旬叛逃，带着女儿从香港飞往美国。对此，中共中央政法委微信公众号“长安剑”18日发文称，董经纬当天上午主持召开座谈会，学习贯彻4月26日起施行的“反间谍安全防范工作规定”。陆媒其后相继跟进报导这则澄清意味浓厚的消息，但都没有发布这场座谈会的照片或影片，事后遭海外质疑其真实性。