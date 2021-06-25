中共庆百年之际 前总书记赵紫阳故居搬迁引关注

已故前中共总书记赵紫阳位于北京富强胡同6号四合院的故居开始搬迁，中共中央办公厅按赵紫阳级别为他的家人安排一户市区住所选址。赵紫阳因在“六四事件”公开发表的言论与中共领导集体立场不一致而被免职，并由中南海迁至富强胡同6号四合院居住。赵紫阳生前常于富强胡同故居演讲、题字；2005年去世后，民众也在此悼念他。故居原址日后安排也未有定案。

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据中央社今天引述港媒消息说，已故前中共总书记赵紫阳位于北京富强胡同6号四合院的故居开始搬迁。消息称，部分生前遗物封存仓库。

香港明报、网媒香港01今天报道称，赵紫阳故居内书房和卧室中的物品昨天由4辆货车搬至市郊的仓库，包括床、凳、柜等赵紫阳于广东、四川以及中央任职时用过的物件。中共中央办公厅已按赵紫阳的级别为他的家人安排一户市区住所选址，但未有具体落实时间表，故居原址日后安排也未有定案。

赵紫阳因在“六四事件”公开发表的言论与中共领导集体立场不一致而被免职，并由中南海迁至富强胡同6号四合院居住。赵紫阳于2005年去世后，骨灰曾长时间存放故居中，直至2019年诞辰百年之际，才与妻子梁伯琪的骨灰合葬。

赵紫阳的家人将封存部分物品，另一部分则计划捐赠给家乡河南、中国大陆的学校和博物馆。至于故居中余下物品则主要属于赵紫阳的家人，仍需约一个月时间搬走。

赵紫阳生前常于富强胡同故居演讲、题字；2005年去世后，民众也在此悼念他。

据中央社说，赵紫阳去世后，富强胡同故居主要由女儿王雁南一家居住。据独立媒体人高瑜，王雁南一家于2020年收到中共中央办公厅口头通知，要求在限期之前搬离。