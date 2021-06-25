中国2019年10月已出现新冠肺炎首例？

英国肯特大学（University of Kent）研究人员利用数据库与数据集等方法比对最新研究今天显示，造成2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒可能早在2019年10月就开始在中国散播，比在武汉市的首宗确诊病例还要早2个月。

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据中央社今天报道称，据英国研究推估，中国2019年10月已出现COVID-19首例。

最新研究今天显示，造成2019冠状病毒疾病（COVID-19）的病毒可能早在2019年10月就开始在中国散播，比在武汉市的首宗确诊病例还要早2个月。“公共科学图书馆病原体”（PLOS Pathogens）期刊登出的研究指出，英国肯特大学（University of Kent）研究人员利用数据库与数据集等方法比对，估算出新型冠状病毒SARS-CoV-2最早在2019年10月初到11月中出现。

他们指出，病毒现踪最可能的日期是2019年11月17日，而且大概2020年1月就已扩散全球。中国正式公告首起COVID-19病例是在2019年12月，病例与武汉的华南海鲜市场有关。

路透社指出，然而有些早期病例和华南海鲜市场没有已知的关连，这意味新型冠状病毒早在这个市场现踪之前就已开始传播。

中国和世界卫生组织（WHO）在今年3月底发表的联合研究中承认，在武汉疫情爆发前，可能就已有零星的人类感染案例。

不过澳洲医学研究组织“柯比研究所”（Kirby Institute）副教授特维尔（Stuart Turville）对这份肯特大学的研究指出，仍须有血清样本检测，才能提供有关COVID-19起源更有力的依据。他说：“可惜在当前疫情源出实验室外逸论的氛围高张，以及在中国进行后续研究过于敏感等压力下，可能还需要一段时间才能看到（血清样本）那类报告。”

美国西雅图贺勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）病毒学家布伦（Jesse Bloom）在本周发表的论文中，恢复了原本遭删除的中国早期COVID-19病例基因定序资料。资料显示，从华南海鲜市场取得的样本，不代表新型冠状病毒全貌，而是一个早已传播且扩散至中国其他地方的始祖序列变体。

据中央社该报道说，批评人士表示，删除资料的举动证明中国试图隐瞒COVID-19起源。

麻省理工学院与哈佛大学的布洛德研究所（Broad Institute）研究员艾琳娜．陈（Alina Chan）在推特写道：“为何科学家会要求国际数据库删除能告诉我们COVID-19如何在武汉开始出现的关键数据？这个问题大家自己就可以回答。”

美国病毒学家布伦（Jesse Bloom）本周在线上发表的一篇新论文，提及美国“国家卫生研究院”（NIH）应中方科学家要求删除病毒基因定序资料一事，再次引发疫情溯源论战。布伦的论文尚未经同侪审查。

“华盛顿邮报”指出，布伦是透过Google Cloud复原遭删除的资料，他也没声称复原资料后对哪种疫源推论有利，但强调这是凸显病毒可能早在2019年12月以前就已在武汉传播的证据。

NIH在23日的声明指出，当时是最先公布这批基因序列的中方科学家要求他们删除，以便把资料交给不同的数据库，应原提供者所请删除资料是标准作业。NIH表示，资料是2020年3月提交给他们，同年6月对方要求删除，以免资料提供其他数据库时出现版本控管问题。

华邮发现不只NIH，国家医学图书馆（NLM）自疫情发生迄今，也有8件应请求删数据的例子，当中同样包含布伦所复原的这批，但其他绝大多数都是美国国内的提供者要求删数据。布伦在他的论文里也承认，研究人员会出于良善动机请公开数据库移除数据。

杜兰大学（Tulane University）病毒学家盖瑞（Robert F. Garry）对布伦的新发现不敢苟同。他表示，布伦所救回的中方研究资料，是病毒基因序列的变异清单，研究人员仍可在一处附件里找到。盖瑞说：“布伦救回的资料，绝非科学文献里所没有的新东西。”还说布伦的论文过于煽动；德州农工大学（Texas A&M University）病毒学家纽曼（Benjamin Neuman）也表示，布伦救回的资料在公开管道仍有。