中国共产党于1921年7月由十几个爱国和反殖民主义的知识分子成立，现已发展成为一个巨大的政治机器，统治着9200万成员。以前主要由公务员、士兵、农民和工人组成的党，现在越来越多地融入年轻的毕业生、老板甚至艺术家党员。

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他们为什么要加入中国共产党？据法新社今天报道称，中国执政的共产党下周将庆祝其成立100周年，一些中国人向法新社讲述了他们报效国家的愿望、加入精英阶层的骄傲和他们的雄心壮志。

法新社采访了六个中共党员。

复员军人苏晓东出生于1954年，在共产党宣布成立中华人民共和国的五年后。他在20岁时加入了中国共产党。据苏晓冬在北京的公寓里接受采访时说，"在那个时候，所有的中国年轻人都渴望入党。这确实是他一生的梦想，" 苏晓冬说，在文化大革命的混乱时期（1966-1976年），他错过了部分学业（"极其不幸的事情"），然后参加了中越军事冲突（1979年）。

这位67岁的退休人员强调说，从1978年开始的经济改革和国家开放对他和他的同胞来说是毛泽东时代之后的 "巨大的意识形态变化"。据苏晓冬称，"作为党员，我们必须开创这种新思维，让人们接受它，"他赞扬那些利用市场经济 "实用主义"推动中国经济发展的领导人。

艺术家杨娜，是一位38岁的画家，她的超现实主义作品描绘了大嘴唇的性感女性形象，她于2001年加入了该党。在丈夫和幼龄孩子的陪伴下，她在自己明亮的北京工作室作画，并在中国和国外展出她的作品。她希望通过自己的艺术，"让人们明白，不是所有的中国人，不是所有的中共党员都是一模一样的"，现在共产党党内的情况也有一定的多样性。

前西藏领导人达隆是一名75岁的藏族人，于1974年加入中国共产党。三十年来，他一直是西藏西南部敏感地区一个村庄的党组织的主要负责官员。

据达隆说，"我经历了旧（西藏神权）社会的严酷和新社会的温和，"这位退休人员说，他依然住在同一个村子里，他喜欢在那里喂猪，照顾他的植物。

企业总裁陈健是一家国有公司的首席执行官，也是这家公司的党委书记。51岁的他说，作为党员，他的任务是确保公司的发展，为中国人带来就业。

陈健呼吁那些认为中共独裁的外国人 "放弃他们的偏见"，"来看看它的成就"，包括40年来 "生活条件得到了极大的改善"。陈健说，"昔日的木屋已经让位于这些大型的现代建筑。他说："我们已经把草鞋或布鞋换成了皮鞋。

学生杨光于2018年入党，在北京学习金融专业，毕业后将回到家乡四川省（西南），在一家银行工作。

该报道称，作为班上的佼佼者，这个24岁的年轻的女孩说她总是随时 "帮助别人"，尤其是在新冠肺炎疫情期间，这种愿望 促使她入党，并负有参与中国发展的使命感。

33岁的历史学家徐嘉自2010年起成为党员，在中国共产党的一个智囊团工作，撰写报告，分析党的历史以及党的错误。

徐嘉来自一个共产党员家庭，加入该组织对他来说是 "动力的源泉"，使他能够 "接触他人"，并为他的国家 "有更多机会取得成就"。与其他中共党员一样，他在申请入党后经历了两年的观察。据徐嘉解释说："在这一时期，你必须通过你的行动和精神，证明你是一个勇往直前的人，是一个领导者。

徐嘉说，"我不否认加入共产党有助于你找到工作，在你的职业生活中。但这种提升，说到底，只有当你是一个有能力的党员，能胜任这项工作时，才有可能。"