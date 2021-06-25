北京任命鹰派执掌香港警务保安

香港政府高层今天出现异动，被视为鹰派的保安局局长李家超和警务处处长邓炳强同获晋升，有人认为，这反映出港府今后仍将强硬管治，打击“反送中”运动以来发生的违法言行。这也是“反送中”发生两年后，港府和北京方面作出的一次重大人事调整。

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据路透社今天报道称，中国国务院日前决定，任命李家超为香港政务司司长、邓炳强为保安局局长、萧泽颐为警务处处长。新华社周五刊登新闻稿并称，国务院6月23日还决定，同时免去张建宗的政务司司长、李家超的保安局局长、邓炳强的警务处处长职务。

香港特区政府架构以行政长官为首，下设三司十三局（政务司、财政司、律政司以及13个政策局）。林郑月娥的任期自2017年7月1日开始，为期五年。

路透社稍早报道说，香港保安局长李家超将接掌政务司，本届政府第二次重大人事变动。据香港多家本地媒体报道，保安局局长李家超将接替张建宗出任政务司司长职务，警务处处长邓炳强将升任为保安局局长，警务处副处长萧泽颐接任警务处处长。这将是由林郑月娥领导的政府第二次重大人事变动。

现年63岁的李家超于1977加入警队，主力刑事侦缉工作，2012年由警务处副处长调任为保安局副局长，2017年林郑月娥出任特首后就任保安局局长。而70岁的张建宗将退休。

本届政府首次大换班是去年4月，中国国务院根据林郑月娥的提名和建议，任命五位政策局局长及免去四位政策局局长的职务。

据中央社今天报道称，港府鹰派警务官员上位，预料持续强硬管治。

在庆祝香港主权转移周年及中共建党百年前夕，港府高层出现人事调动，李家超升任政务司司长，成为全港约18万公务员之首，邓炳强也晋升保安局局长。

中央社说，众所周知，“反送中”所以爆发，全因港府修订逃犯条例所致。在事件中，李家超是其中的核心人物，他全力支持修订相关条例，并为政府及行政长官林郑月娥的修订保驾护航。在“反送中”愈趋激烈时，他大力支持政府提出“禁蒙面法”，以打击相关示威活动。去年中港区国安法实施后，当局拘捕了大批泛民主派领袖，包括壹传媒集团创办人黎智英，期间李家超依据国安法冻结了黎智英持有壹传媒的股份，估计超过港币3亿元。两周前，当警方再次拘捕壹传媒及旗下苹果日报多名高层后，李家超也即时宣布冻结苹果日报3家关连公司的1800万元资产。

从警务处出身的李家超，在打击“反送中”运动和“港独”力量方面毫不手软。

至于邓炳强，他是于2019年11月接替卢伟聪出任警务处处长的。

“反送中”早于同年6月左右爆发，其后运动愈趋激烈，先后有元朗白衣人与黑衣人爆发冲突的“721事件”，以及谣传防暴警察在太子地铁站“打死示威者”的“831事件”。时任警务处处长的卢伟聪一直被建制派批评应对“反送中”不力，甚至无所作为，而张建宗作为其上司及全港公务员之首，当时也被建制派大肆抨击。

2019年11月，卢伟聪届龄退休，接任的邓炳强立即以强硬之势应对“反送中”示威，此前他本人曾戴上防毒面具，亲往金钟示威前线，与防暴警察一起驱散示威者。邓炳强上任后，曾多次到示威前线及警局慰问警员，作出镇压示威的部署。当时有不少媒体指出，邓炳强的强硬作风，令整个警队从最初的不知所措变为“枪口一致对准示威者”。在邓炳强接任警务处处长后，“反送中”运动几个月后开始转弱。

不少分析人士表示，回顾整个“反送中”运动，李家超和邓炳强以鹰派姿态对付示威者，而有趣的是，前者也是警队出身，于1977年加入警务处，是首位以警员身分晋升保安局局长的人。

中央社说，所以，对于李家超和邓炳强掌管港府主要官员职位，有分析人士戏称，香港踏入“警察治港”时代。也有分析指出，这次人事调动既反映出北京方面认同和肯定李、邓两人过去应对“反送中”的鹰派手腕，也预兆者北京方面今后还将会透过他们对香港进行强势管治，继续严格执法。