对抗北京打压 美议员力推为香港苹果日报员工颁国会金奖

美国国会共和党人推出法案，将颁发“国会金奖”给全体苹果日报的员工，作为对抗北京打压香港新闻自由的回应。在北京强权打压下，香港苹果日报6月24日出版最后一份报纸后被迫停刊，美国国会两党议员纷纷对此表示谴责和愤怒，并称“这是眼睁睁看着自由与民主被邪恶的马克思主义政权侵蚀”。

广告 继续浏览后续

来自内布拉斯加州的共和党联邦参议员萨斯（Sen. Ben Sasse, R-NE）在香港苹果日报售出最后一份报纸的同一天推出一项新法案，将颁发美国国会授予外国领导人最高荣誉的“国会金奖”（Congressional Gold Medal）给苹果日报的全体员工，表彰他们对抗中国共产党暴政的勇气和决心。

萨斯参议员在一份书面声明中说：“为苹果日报工作的所有人都是英雄。让我们来搞清楚为什么这是他们的最后一期报纸：因为他们捍卫自由思想和言论，而这吓到了中国共产党”。

“他们勇敢地对抗袋鼠法庭（即不公正的法庭）并告诉大家真相。苹果日报记者们揭露了习近平其实很害怕那些他试图压制的人。”

萨斯议员说，自由世界要向苹果日报员工致上感谢，“至少我们能做的是颁发‘国会金奖’给他们。”

美国国会的“国会金奖”原先只授予美国军事领导人，现在已成为外国领导人从美国国会获得的最高荣誉，同时也被视为与总统颁发的“自由勋章”并列美国最高的平民荣誉。