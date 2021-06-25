平安护航建党百年不易 中国6月爆14起重大事故

为确保中共百年党庆社会大局稳定，中国各地雷厉风行展开“平安护航建党百年”安全大排查，但步入6月的“安全生产月”，迄今却已发生十堰爆炸案等至少14起重大公安死亡事故。

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据中央社今天报道称，平安护航建党百年失利，中国6月爆14起重大事故。

5月起，中国各地陆续展开“平安护航建党百年”安全隐患大排查，公安、消防、应急管理、交通、教育等部门，乃至于基层村里相继召开动员大会，要求列为最高政治任务，做到“绝对平安”。但步入6月的“安全生产月”，大陆相继爆发重大公安死亡事故。

6月13日，湖北十堰市一社区发生天然气爆炸，造成12人死亡、138人受伤后，中共总书记习近平随即指示，近期各地安全事故频发，要求全面排查安全隐患，维护社会大局稳定，“为建党百年营造良好氛围”。

各地官方为此上紧发条，纷纷下令7月1日百年党庆前不能发生公安事故。例如，上海市下令企业自6月20日零时至2021年7月2日晚上11时，暂停一切非必要的危险货物运输；大连市安委会要求6月21日至7月2日，各行业要强化“超常管控”措施，坚决防范各类生产安全事故发生。

中国国务院安全生产委员会21日派出16个督导检查组赴各地开展安全生产督导检查，按照李克强总理等中央领导同志批示要求，扎实深入排查治理重点行业领域重大风险隐患，“为建党百年创造安全稳定环境”。

据发布，督导检查聚焦煤矿、非煤矿山、消防、危险化学品、工贸、燃气、房屋市政工程施工、学校、道路交通、水上运输、道路运输、渔业船舶、旅游、特种设备、体育等15个重点行业领域。

据该报道称，尽管如此，步入6月，中国官方通报的重大公安死亡事故迄今至少已发生14起：

6月4日，兰新线一列车与施工人员相撞，9人死亡。

6月4日，河南鹤壁煤电股份有限公司一煤矿发生煤与瓦斯突出事故，8人死亡。

6月10日，山西忻州市代县大红才铁矿4号斜井发生透水事故，受困13人全部罹难。

6月12日，贵阳市一辆危险化学品车辆卸载甲酸甲酯时发生泄漏，造成8人死亡、3人受伤。

6月12日，陕西宝鸡市太白山森林公园景区发生交通车侧翻事故，造成3人死亡、7人受伤。

6月13日，湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场发生天然气爆炸。截至18日已经造成25人死亡、37人重伤。

6月13日，四川邑丰食品公司停产检修期间，6名员工相继掉入废水池死亡。

6月13日，河北石家庄新乐市一建筑工地在塔吊顶升作业过程中发生意外，2名工人坠亡，4名工人受伤。

6月15日，南京市南京银行科教创新园工程工地，发生一起基坑坍塌生产安全事故，造成2死2伤。

6月17日，浙江金华兰溪市南门大桥桥面发生坍塌，一辆正在施工的挖掘机坠落，司机罹难。

6月19日，湖南省郴州市汝城县卢阳镇一栋7层楼的居民自建房突然垮塌，造成5人7伤。

6月22日，福建上杭县南阳镇南阳村民众在前后两房中间过道摆酒席，在两楼房顶拉设遮阳布，因一方受力过大，拉扯其顶楼围挡砖墙坠落，造成9人死亡、7人受伤。

6月22日，浙江宁波一工地发生桩机倒塌事故，导致一辆黑色轿车被压，车内有2人送医抢救无效死亡。

6月25日，河南商丘市柘城县一间武术馆凌晨发生火灾，造成18人死亡、16人轻重伤，死者多是学生。

据中国官方媒体，中国多个省区市已相继下令，凡是在6月份发生生产安全事故的，一律提级调查，依法从严从重从快处罚，严肃追究有关责任人责任；涉事企业一律停产停业整顿，经有关监管部门严格验收后方能恢复生产。