“死去的老人躺在武汉的人行道上” 法新社摄影今获奖

法新社记者获奖，他们于2020年1月拍摄的一个画面将被记住，那就是死去的老人躺在武汉的人行道上，周围是穿着全套防护服的救援人员。

法新社对中国武汉市中心的Covid-19疫情最初时刻的报道获得了亚洲最权威的新闻比赛的奖励。法新社驻上海的智利摄影师Hector Retamal周四赢得了亚洲出版商协会（SOPA）颁发的 "优秀摄影作品 "类一等奖。法新社北京分社的委内瑞拉记者Leo Ramirez获得了 "优秀视频报道 "类别的二等奖。

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法新社因对武汉疫情的报道而获奖。据法新社今天报道称，与法国记者Sébastien Ricci一起，两位获奖者于2020年1月23日抵达武汉（中国中部），同一天，该城市被置于隔离状态，对外界关闭。持续八天，他们是唯一一支来自国际机构的多媒体团队，负责报道这个拥有1,100万人口的城市的荒凉街道和拥挤的医院。

在这种紧张的环境中，在对流行病威胁的确切性质不甚了解的时候，他们制作了许多令人难忘的照片和录像。

他们的一个画面将被记住，那就是死去的老人躺在武汉的人行道上，周围是穿着全套防护服的救援人员。

据SOPA陪审团认为，"这就是摄影的力量，它可以展示单纯的文字所不能展示的东西。我们大多数人只能想象武汉在科维德期间的样子，"SOPA陪审团认为，"Retamal先生的照片向我们精确地展示了它的原貌。"

评审团还强调了Leo Ramirez在武汉所做的工作质量。据SOPA指出，这是 "优秀视频新闻的教科书式案例"，赞扬法新社在全球大流行病的摇篮中，在全世界都在痛苦地注视着它的局势发展的时候出现。

Leo Ramirez "以清晰、事实和不偏不倚的方式讲述了这个故事。评审团指出："这段视频很短，镜头丰富，访问量大，还有惊人的画外音，不仅解释了你所看到的东西，还将这些图像放到了更广泛的全球背景中。