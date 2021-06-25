河南商丘一武术馆发生火灾 致18死16伤 多为7 至 16 岁学生

中国河南商丘一家武术馆周五凌晨发生火灾，已造成18死亡、16受伤，死者大多数是学生。武术馆负责人已被警方逮捕，目前尚不清楚起火的原因。

广告 继续浏览后续

法新社援引当地媒体报道，周五凌晨3时许，商丘市柘城县远襄镇北街一家武术馆发生火灾，当时一楼居住有34名寄宿住读的学生。事故目前已造成18人死亡、4人重伤、12人轻伤。死伤者年龄在 7 至 16 岁之间。

据柘城县周五上午表示，火势已被扑灭，武术馆负责人已被警方逮捕。事故原因正在调查中。

一名官员向法新社证实，涉事学校是“震兴武馆”。

事发后，河南省委书记楼阳生赴现场，指挥善后并指示全省进行地毯式安全隐患排查。

河南是武术之乡，全省有众多的机构接待来自国内外的习武爱好者，其中许多武术学校都位于少林寺附近。周五发生火灾的武术馆距离少林寺约 200 公里。

灾难迅速在网络社交平台引发强烈反响，网民要求加强消防安全标准。

这一悲剧令人回想起20年前，发生在 2001 年 6 月南昌一所寄宿学校的火灾事故，因蚊香点燃了床褥最终导致 13 名幼童窒息死亡。

法新社报道指，中国火灾事故频发，近年来有数十人因森林或各种工业设施火灾死亡。

2017 年底，北京南郊一栋居住外地打工者的公寓楼起火， 19 人死亡。该事故后北京发起了一场清理外地人口非法住宅的运动，许多人被迫返乡。

2010年，上海一座27层高的大厦发生火灾，造成58人死亡。

周五的火灾发生之际，正值中国官方加紧筹备 7 月 1 日中共建党百年庆典前夕，当局全方位加强安全措施，但各地事故不断。在发生数起矿难事故后，当局已暂停多个省份的煤矿，特别是在拥有近 1 亿人口的中国第三大省河南省。