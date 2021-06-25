滴滴出行纽约上市大受欢迎 集资顺利

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中国滴滴出行在美国的首次公开发行(IPO)筹资额高达40亿美元，在其簿记建档第一天就获得全额认购。根据滴滴最新提交的公开文件，该公司首次公开募股(IPO)的目标估值为620亿-670亿美元。滴滴是一家总部位于北京的网约车服务公司。滴滴本次IPO将是阿里巴巴2014年上市筹资250亿美元以来，中国公司在美国最大的一次股票发行之一。

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据路透社今天报道说，据四位直接了解此事的消息人士称，滴滴出行在美国的首次公开发行(IPO)筹资额高达40亿美元，在其簿记建档第一天就获得全额认购。

该消息说，由于这些信息尚未公开，消息人士不愿具名。

据华尔街日报报道，根据滴滴(Didi Global Inc.)最新提交的公开文件，该公司首次公开募股(IPO)的目标估值为620亿-670亿美元。滴滴是一家总部位于北京的网约车服务公司。据知情人士向《华尔街日报》(The Wall Street Journal)透露，滴滴完全稀释后的估值（通常包括限制性股票单位）可能超过700亿美元。

上述文件称，滴滴希望通过IPO发行2.88亿股美国存托股票(ADS)，假设ADS定价在目标区间13美元-14美元的中点，拟募资额为39亿美元。

近期更名后的滴滴已表示，将把募集的资金用于技术投资，扩大中国以外的海外业务和推出新产品。

路透社稍早报道称，中国最大的网约车公司滴滴出行计划在纽约证券交易所上市，设定的估值目标超过600亿美元，有望成为今年最大一宗美国首次公开发行(IPO)。

公司给出的发行定价区间为每份美国存托股份(ADS)在13-14美元，并表示本次IPO将发行2.88亿份此类ADS。若以最高定价计算，滴滴预计本次所筹资金略高于40亿美元。

该公司在周四的一份监管文件中称，四份ADS等同于一股A类普通股。该公司登记的正式名称为“小桔快智”。

本次IPO将是阿里巴巴2014年上市筹资250亿美元以来，中国公司在美国最大的一次股票发行之一。

不过根据招股书的条款来看，滴滴还是采取了保守做法，该公司曾经讨论过最高筹资100亿美元，估值将近1,000亿。

据路透社说，该公司筹划纽约上市之际，正值中国对包括阿里巴巴和腾讯在内的中国大型科技“平台”企业加强全面监管整顿。本月早些时候，路透曾报导中国市场监管机构已开始对滴滴进行反垄断调查。

该公司得到了亚洲最大的科技投资公司的支持，包括软银集团、阿里巴巴和腾讯控股。在决定赴纽约上市之前，滴滴曾考虑将香港做为2021年数十亿美元IPO的潜在上市地点。

除中国外，滴滴还在15个国家运营，全球年活跃用户超过4.93亿。

滴滴的核心业务是一个移动应用程序，用于叫出租车、私人汽车、拼车，甚至在一些城市还用于叫公共汽车。

在与阿里巴巴支持的快的和优步中国业务争夺市场份额之后，滴滴成为中国最大的网约车公司。这两家公司后来均与滴滴合并。

2016年，优步将其中国业务出售给滴滴，获得了滴滴17.5%的股份，滴滴还对Uber进行了10亿美元的投资。根据IPO文件，优步现在拥有滴滴12.8%的股份。

除了拼车业务，滴滴经营着不同的移动相关业务，包括电动汽车充电网络、车队管理、汽车制造和自动驾驶。

据该报道称，高盛(亚洲)、摩根士丹利和摩根大通是此次IPO的主承销商。滴滴周四增加了十几家新承销商，包括美银证券、巴克莱银行、华兴资本、花旗集团、汇丰控股和瑞银投资银行。