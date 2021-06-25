美官员指美台关系根本改变 赵立坚斥是错误言论

即将离任的AIT台北办事处副处长谷立言日前提到，美台关系发生根本改变。中国外交部发言人赵立坚今天则称，中方坚决反对美方有关错误言论，以及任何形式美台官方往来。据谷立言表示，美国不再把台湾视为美中关系里的“问题”，反而把台湾看成增进自由且开放的印太区域这一美台共同愿景的机会，更是一座照亮各界人群，追求一个更加公正、安全、繁荣及民主世界的灯塔。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，即将离任的AIT台北办事处副处长谷立言指美台关系根本改变，北京对此称，坚决反对。中国外交部发言人赵立坚下午在中国外交部例行记者会上应询时作上述表示，他并重申“一中原则”，强调“中方一贯坚决反对美方以任何形式提升与台湾实质关系，坚决反对任何形式的美台官方往来。”

据赵立坚又说，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题。“美方应切实恪守‘一个中国’原则和中美三个联合公报规定，立即停止借台湾问题进行政治操弄，停止美台官方往来和提升实质关系，以免进一步损害中美关系和台海和平稳定。”

美国在台协会台北办事处处长郦英杰（Brent Christensen）与谷立言（Raymond Greene）即将离任。台湾外交部长吴钊燮24日在台北宾馆分别颁赠郦英杰“特种外交奖章”、谷立言“睦谊外交奖章”，表彰他们任内对促进台美关系的贡献。

据谷立言在仪式上提到，过去3年来，AIT工作重点大幅聚焦在如何深化美台关系，反映出美台关系的根本改变。谷立言表示，美国不再把台湾视为美中关系里的“问题”，反而把台湾看成增进自由且开放的印太区域这一美台共同愿景的机会，更是一座照亮各界人群，追求一个更加公正、安全、繁荣及民主世界的灯塔。