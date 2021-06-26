中共百年：习近平发最新讲话

在庆祝中共建党100周年之际，中共总书记习近平25日主持中共中央政治局“用好红色资源、赓续红色血脉”第31次集体学习，过程包括参访北京大学红楼，以及中南海内的丰泽园毛泽东故居，并回到中南海怀仁堂进行集体学习。据新华社今天称，习近平25日提出，当今中国正处于“实现中华民族伟大复兴关键时期”，中共决不能丢掉“谦虚谨慎”的传统，也决不能丢掉“不畏强敌”的勇气。

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据中央社今天报道称，中共百年党庆前，习近平要求谦虚谨慎不畏强敌。习近平25日主持中共中央政治局“用好红色资源、赓续红色血脉”第31次集体学习会中提出，马克思主义在中国的广泛传播催生了中国共产党，中共坚持把马克思主义基本原理与中国具体实际相结合，“创立了毛泽东思想、邓小平理论，形成了‘三个代表’重要思想、科学发展观，创立了新时代中国特色社会主义思想，指导党和人民事业不断开创新局。”

据习近平表示，全党要增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在全面建设社会主义现代化国家新征程上披荆斩棘、奋力前行。习近平并表示，要教育引导全党始终坚持初心使命、光荣革命传统、推进自我革命，并要“用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源”。

他指出，“当今中国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，国家强盛、民族复兴需要物质文明的积累，更需要精神文明的升华，决不能丢掉革命加拼命的精神，决不能丢掉谦虚谨慎、戒骄戒躁、艰苦奋斗、勤俭节约的传统，决不能丢掉不畏强敌、不惧风险、敢于斗争、敢于胜利的勇气”。习近平还说，对中共这样一个长期执政的党而言，“没有比忘记初心使命、脱离群众更大的危险”。

据中央社说，习近平最后还要求强化教育功能，“设计符合青少年认知特点的教育活动，建设富有特色的革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育基地，引导他们从小在心里树立红色理想。”