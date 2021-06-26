中国宣传一党专政好 遭批没有监督制衡

中国国务院新闻办公室发布“中国新型政党制度”白皮书，并举行新闻发布会。官方称中共领导的“多党合作”和“政治协商”制度是“中国新型政党制度”，但反对人士指出，现在的所谓民主党派都受中共控制，且1949年后中国就不准成立新政党。

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据中央社今天报道称，中国国务院昨天发表白皮书，指中共领导的“多党合作”和“政治协商”制度是“中国新型政党制度”。但异见人士指出，中国的8个所谓民主政党没有监督制衡作用，“既不民主，也不是党”。

这份“中国新型政党制度”白皮书指，此制度包括中国共产党、8个民主党派以及无党派人士，实现执政与参政、领导与合作、协商与监督的有机统一，“是人民当家作主的重要实现形式和社会主义协商民主的重要制度载体”。白皮书并称，中共和各民主党派风雨同舟、共同奋斗，“形成了亲密合作的关系”。

据美国自由亚洲电台称，曾因组建“中国民主党”而被以“颠覆国家政权罪”判刑9年的北京异议人士查建国说，中共领导下的“多党”只是1949年前就已经存在的8个党，中共建政后不准成立新党。他说，这8个政党的领导、经费以及发展党员的范围都受到共产党的严格控制。“这8个党对共产党来说，只有参谋的作用、咨询的作用，没有监督制衡的作用。绝对的一党独大，这就是中国的政党制度”。

报导引述澳大利亚悉尼科技大学中国研究教授冯崇义说，官方发表“中国新型政党制度”白皮书只是党庆前夕的常规动作，是一种宣传。“所谓这些民主党派，既不民主，也不是党。因为按照国际社会对民主的定义，就是你要有基本人权、言论自由，自由选举、多党竞争及司法独立，这才能定义民主。”

据冯崇义说，如果不能放开多党竞争，不能够放开各种言论，只有一个党用强势和自定的法律来规定政党制度，那么说它是人民的选择，也只是一家之言。

据中央社稍早报道称，中共百年党庆前夕，官方发表“中国新型政党制度”白皮书。官员介绍说，中国没有反对党，也没有在野党，制度优势之一是有效避免为反对而反对，另一优势是避免多党制恶性竞争。

据新华社称，中国国务院新闻办公室今天在北京发表“中国新型政党制度”白皮书。国际间抨击中共一党专政的声音从未止歇，但白皮书宣称一国实行何种政党制度，是由这个国家的历史传统和现实国情所决定。世界政党制度具有多样性，没有、也不可能有普遍适用于各国的政党制度。

白皮书表示，中共领导的“多党合作”和“政治协商”制度，是中国的一项基本政治制度，既植根中国土壤、彰显中国智慧，又积极借鉴和吸收人类政治文明优秀成果，是“中国新型政党制度”。

据“中国新型政党制度”白皮书介绍，“中国新型政党制度”包括中国共产党、8个民主党派以及无党派人士，以合作、参与、协商为基本精神，以团结、民主、和谐为本质属性，实现执政与参政、领导与合作、协商与监督的有机统一，“是人民当家作主的重要实现形式和社会主义协商民主的重要制度载体”。

中央社引述官方的香港电台指，中共中央统战部副部长许又声在会中表示，中共作为执政党是中国特色社会主义的领导核心，8个民主党派接受中共领导，并与中共密切合作。他形容参政党是中共好参谋、好帮手、好同事。许又声表示，中国政党制度优势之一是可有效避免一些政党制度代表党派、阶级、区域或者集团利益，为反对而反对、议而不决、社会撕裂；另一个优势是有效避免一党制缺乏监管、多党制恶性竞争。他强调，将继续借鉴和吸收人类政治文明的有益成果，但绝不会照搬照抄别国政党制度的模式，也不会将本国模式强加于其他国家。

据中央社说，“中国新型政党制度”白皮书全文约1.4万字，由前言、正文和结束语组成，其中正文有9个部分。