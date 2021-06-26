孟晚舟提出不要公开从汇丰得到的证据 遭加法院驳回

华为和汇丰银行的律师4月在香港法院达成协议，向华为财务总监孟晚舟的法律团队披露这些文件，条件是他们必须“尽合理努力”不将机密信息公开。孟晚舟提出禁止公开从汇丰银行获得的新证据的请求，加拿大检察官反对孟晚舟禁止公开这些文件的要求，加拿大法院驳回孟晚舟的请求。

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据路透社报道称，参与案件的一名律师周五表示，加拿大法院驳回了华为首席财务官孟晚舟禁止公开其法律团队从汇丰银行获得新的证据的请求。

华为和汇丰银行的律师4月在香港法院达成协议，向孟晚舟的法律团队披露这些文件，条件是他们必须“尽合理努力”不将机密信息公开。加拿大检察官反对孟晚舟禁止公开这些文件的要求。

代表包括路透社在内的一个媒体联盟的法律顾问Daniel Coles表示，不列颠哥伦比亚省最高法院周四驳回了孟晚舟的请求。该媒体联盟也反对这项禁令。据Coles称，驳回这一请求的原因并未公开，要等待解决与之前的公开禁令相关的问题。

代表加拿大政府的检察官表示，“为了符合公开法庭原则，禁令必须是有针对性的”，应该有选择地对公众屏蔽一些细节，而非不公开整个文件。

华为加拿大分公司企业事务副总裁Alykhan Velshi在一份电子邮件声明中表示，华为接受法院的裁决，并补充称，“这些文件中的真相现在可以大白于天下了。”

该报道称，目前还不清楚华为从汇丰银行获得了哪些文件，但辩护律师称，这些文件与孟晚舟的案件相关。孟晚舟引渡案听证会按计划将于8月下旬结束。