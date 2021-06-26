木屐不是日本发明的？中国二千年鞋履潮流源远流长

在塑料拖鞋流行以前，大部分民众其实都穿木屐。据港媒报道说，今日说到木屐，各位可能会率先想到日本，不过木屐其实是中国的发明。此前中国有说法指泡菜是中国的悠久传统菜肴，引发韩国人抗议。至此没有消息说，日本人对木屐是不是他国发明在意。

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据香港01报道，和现代人一样，古人对于鞋子，因其款式、用途不同而有许多称呼。从文献史料就能看到各种鞋类的称呼，有“鞋”、“舄”（音戏）、“履”、“屐”等数种。鞋指一般无筒的平底鞋；舄亦为鞋之意，学者研究发现“舄”是古代达官贵人在祭祀等重要场合所穿的双层底鞋，底用较厚的木头制成，除鞋底外的材料则是丝绸。

而履则接近今日的拖鞋，以月桃等植物编成；另一个拖鞋的款式则是“屐”，指的是木制拖鞋，即木屐。木屐又叫做柴屐、脚屐、鞋屐。

中国人穿木屐的历史相当悠久，可以通过考古出土文物左证。1988年考古学者在浙江宁波慈湖，一个新石器时代晚期遗址内发现弥足珍贵的木屐。两件残存的木屐，屐木扁略呈足形，前宽后窄，出土时绳带已腐，也不见屐齿。

关于木屐，还有个相当知名的故事，《异苑》载：“介子推（？－公元前636年）逃禄隐迹，抱树烧死。（晋）文公（公元前671－前628年）拊木哀嗟，伐而制屐”。晋文公放火烧山，原是想逼介子推露面，没想到介子推揹着母亲抱树烧死，为纪念他，晋文公便用该木材制成木屐，这同时也是寒食节的由来。

通过考古发掘，可以看到过去中国各式造型的木屐，比如安徽马鞍山发现的东吴名将朱然（182－249年）墓，该墓女棺出土一双漆木屐，为目前发现中国最古老的漆木屐，打破过去大众认为漆木屐是日本人发明的印象。

东汉史书也有漆木屐相关记录，《后汉书．五行一》载：“延熹（158－167年）中，京都长者皆着木屐；妇女始嫁，至作漆画五采为系”。东汉时流行给出嫁的女儿，准备一双绘有彩画、以五彩丝绳为系带的漆木屐。不过这样的风俗，被文人视作“服妖”（奇装异服会导致天下大乱、灭亡），认为后来会发生文人与宦官的党锢之祸，牵连士大夫及其家族，就是这一双双华丽的漆木屐所引起。

另外在安徽宣城外贸巷西晋墓，也有木屐出土。无论是朱然墓女棺的漆木屐，还是宣城外贸巷西晋墓的木屐，都是圆头。这圆头屐的特色可见《搜神记》的说明：“初作屐者，妇人圆头，男子方头。盖作意欲别男女也。至太康（280－289年）中，妇人皆方头屐，与男无异，此贾后（257－300年）专妬之征也”。可以推测在西晋太康年以前，木屐的屐木是圆、是方，与穿着的性别有关。

据该报道，除上述介绍的木屐，目前中国发现的木屐文物，以木屐底可区分：浅齿、高齿、前双齿、后双齿、中双齿，以系带（孔）可分夹脚与一字带。木屐造型除了有一般常见的拖鞋款，还有类似今日的懒人拖外形，仅包前脚，以及全包，外观与荷兰木鞋相似的木屐。

根据学者研究，宋代以后的木屐多用来当成雨鞋，着重在用途、实穿方面。到了明清时期，虽然缠足之风盛行，不过广东、福建一带的妇女仍多天足。在炎热潮湿天气里，还是穿木屐最为方便，但木屐底不似日本木屐高。

香港01 的报道说，若想从外观区分中式木屐，还是日式木屐，是一件不容易的事。今日大众辨别中日式木屐，多以中式木屐夹脚点靠近大拇指，而日式木屐的夹脚点则在中间，当作辨别的方式。但更早以前的木屐，则因为过去汉人制鞋的习惯，多不分左右脚，且系带孔多在木屐底中间，而无法与日式木屐有所区分。可惜民国以后，随着西化、工业发展，现代顶多只能从景区、老街，才会看到各式各样的木屐了。