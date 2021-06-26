百年党庆前河南武馆大火 官员引咎下台但止于县级 火灾未列热搜引质疑

河南省商丘市柘城县远襄镇一家武术馆昨天凌晨发生火警，造成18人死亡、16人轻重伤，罹难者最小的只有7岁。附近居民说，住在一楼的武馆老板娘晚上会将二楼上锁，不让寄宿学童随意进出，但此举阻碍了逃生。这是中共百年党庆前夕最新一起重大公安事件，当地县委书记、县长今传已被免职。火灾事故因武术少儿多人被烧死震惊全国，但网络禁列热搜而引发批评。

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据中央社今天报道称，河南武馆大火18学员遇难，事故发生后，中共河南省委、省政府成立事故调查组。据中国官方的央视新闻网今天称，柘城县委书记、县长以及远襄镇党委书记、镇长目前已被免职，武术馆经营者陈林等3名涉事嫌疑人则经公安机关依法采取刑事强制措施。事故原因仍在调查中。

据香港星岛日报说，这场造成18人死亡、4人重伤、12人轻伤的火警中，年纪最轻的遇难者只有7岁，这些7 至16岁的孩童都是寄宿武馆的学生。

附近居民说，住在一楼的武馆老板娘晚上会将二楼上锁，不让寄宿学童随意进出，但此举阻碍了逃生，“火灾发生时曾听到小孩的哭声。有孩子从二楼跳下来，能逃生的大多都是直接从楼上跳下来的”。

据中央社说，中共7月1日党庆前夕，当局要求全面排查安全隐患、维护社会大局稳定，“为建党百年营造良好氛围”，但却接连传出重大公安事件，其中湖北省十堰市集贸市场13日发生的天然气爆炸造成25人遇难、138人轻重伤。