记者无疆界巴黎柏林中国使馆前抬棺 抗议置“苹果日报”于死地

记者无疆界组织（RSF）2021年6月25日在法国巴黎和德国柏林的中国大使馆外同步抬棺抗议，谴责香港政府致苹果日报于死地。

记者无疆界组织（RSF）在法国巴黎和德国柏林的中国大使馆外同步抬棺抗议，谴责香港政府致苹果日报于死地，并基于北京政权对全球新闻自由的威胁发出警告。消息说，巴黎记者无疆界组织代表25日乘坐灵车抵达中国大使馆，将棺材和鲜花送至现场，以模拟葬礼的方式抗议，上面的标语牌写着“苹果日报（1995－2021）”。没有消息报告中国在巴黎与柏林大使馆做出回应。

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记者无疆界组织抬棺抗议，谴责香港新闻自由死亡。据中央社报道称，巴黎RSF代表乘坐灵车抵达中国大使馆，将棺材和鲜花送至现场，以模拟葬礼的方式抗议，上面的标语牌写着“苹果日报”（1995-2021）。柏林RSF代表则同时上演用棺材“埋葬”苹果日报的行动剧，象征这家少数仍敢于批评北京政权的主要独立中文媒体已经死亡。

RSF表示，香港苹果日报在23日宣布，由于港府决定冻结其金融资产，导致其无法支付员工和供应商的薪资和费用，于24日出版最后一份实体报。RSF呼吁港府立即释放所有被拘留的苹果日报员工以及壹传媒集团创办人黎智英，他自去年12月遭关押至今，并面临终身监禁的风险。

RSF秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）告诉聚集在巴黎中国大使馆外的记者：“我们聚集在这里发出警告，中国政权系统性侵蚀仅存的香港独立媒体时，如果民主国家继续袖手旁观，当地的新闻自由将面临随时可能死亡的危机。”据德洛瓦说，这次的葬礼是为香港苹果日报举行，但之后可能是为了中国的新闻自由，“在出现下一个中国资讯控制模式的受害者前，国际社会该根据自己的价值观和义务采取行动、捍卫香港的新闻自由。”

据记者无疆界RSF指出，中国驻法大使卢沙野上周接受采访时，将批评中国政权的媒体贴上“媒体机器”标签，德洛瓦也予以抨击。RSF说，卢沙野认为这个社会不需多元的媒体，并表示“我们只需两三个团体、几个人，就能成为舆论战的先锋、打好这场战争。”卢沙野说中国受到“疯狗”的攻击，指的就是批评中国当局的记者和学者。

据RSF表示，卢沙野去年在疫情全球疫情大流行开始时，曾批评法国媒体表示：“我不是说法国媒体的中国报导都是谎言，但他们的中国报导大都不是真的”。