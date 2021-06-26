钟南山称中国国产疫苗对德尔塔变异毒株有效

中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山最新表示，目前国产常用疫苗对德尔塔变异毒株有效，为了应对这种感染强度极高病毒的传播，老人和未成年人两类群体应加强疫苗接种。报道没有提及中国疫苗对变种病毒的有效率进一步情况。

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据路透社今天报道说，中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山在接受中国官方媒体采访时称，中国国产疫苗对德尔塔变异毒株有效。钟南山周五在接受中国央视采访时并指出，对于入境人员不需要再增加隔离时间，因大多数病毒潜伏期并不长，只有极少数潜伏期长，增加隔离观察弊大于利；加强对这些人员在隔离时间内的核酸检测的频度才是有效的办法。

据钟南山说，“目前国产常用疫苗对德尔塔变异株还是有效的，大家应该打，”钟南山称，“德尔塔变异毒株的传播中，主要的重症的病人多为老年人，同时也有孩子。因此，这两组人群应加强接种。”

对于疫苗接种的选择方面，他表示，中国百分之九十几都是用全病毒灭活疫苗，现在证明它最大的好处是比较安全，副作用很少，因此对于上述两类群体可以考虑放心接种全病毒灭活的疫苗。钟南山说，“至于对其他的，比如说亚单位蛋白疫苗，以及像腺病毒疫苗这些，还需要等一些时间能够积累更多的资料，才能够有一个明确的看法。”他称。

该报道说，中国国家卫健委最新公布数据显示，6月25日，中国大陆新增新冠肺炎确诊病例25例，均为境外输入病例；本土已是连四日零新增。截至6月24日，中国大陆累计报告接种新冠病毒疫苗112,064.3万剂次，单日接种疫苗2,474.1万剂次，再创新高。