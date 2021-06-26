香港新民主同盟宣告解散：政治环境大不如前

香港泛民主派政党新民主同盟6月26日宣告解散，声明指香港“政治环境大不如前”，国安法下，成员身陷牢狱；在一国两制下，新的政治制度来临，成员因各自不同的考量，选择退出、离开或留下。

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新民主同盟26日晚间6时透过脸书宣布，新民主同盟第6届执行委员会上週曾召开包括所有区议员在内的扩大会议，讨论组织去留，经大多数同意，并获全体成员确认后，决定26日解散。

综合立场新闻、香港01报导，新同盟于2010年成立，当时组织的骨干，多为民主党的“少壮派”，如范国威等。“少壮派”当时不满民主党内部的“大老政治”，遂另起炉灶。创党的范国威当时获不少网友支持，在2012年当选立法会议员。

2019年11月，反送中运动爆发后举行的区议会选举，标榜本土、年轻的新同盟派出20人参选获得大胜，当选19席。

但国安法实施、公务员宣誓及选举改制之后，香港政坛大地震，新民主同盟也有大变动。今年3月，新同盟指“基于现时政治气氛及形势”，不再参与民间人权阵线的工作及会议。几乎同一时间，新同盟爆发退党潮，范国威也在5月24日宣布退党及退出政坛，党内最后只剩8名区议员。

“明报网”引述新民主同盟大埔区议员关永业表示，解散与政治情况有关，包括区议员要宣誓、数名前党友被捕还押等。

当被问到解散是否为“减低风险”，关永业说，希望解散可保平安，但无人确保可以，不过做总好过不做。他说，一些没有公职身分的成员都紧张，成员均尊重党内作出的决定。