香港3团体申请7.1游行 今与警方讨论结果未知

香港社民连、天水连线及守护大屿联盟传已经于25日向警方申请举办七一游行，“承继”民阵传统，申请人26日早上11时半与警方开会讨论。守护大屿联盟召集人谢世杰表示，申请游行人数暂定为1万人，并形容政府现时是“武官治港”，问政府“仲怕咩”，希望警方批出不反对通知书，容许市民和平表达诉求。

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据明报稍早报道，3团体向警申七一游行，称承接民阵17年传统。

民阵临时召集人钟松辉早前表示，不会申请七一游行。天水连线、守护大屿联盟及社民连3个团体，24日称将于25日向警方申请举办七一游行，承接民阵17年来的传统。3个团体联合表示，今年七一游行的主题是“坚守民间社会、抵抗政治打压、释放所有政治犯”。

钟松辉早前向《明报》表示，因警方称民阵未有社团注册，“根本无可能再用民阵名义申请任何活动”；民阵目前已无秘书处，无法组织大型活动；限聚令下亦没可能举办，故今年无意申请七一游行。

据明报说，社民连、天水连线及守护大屿联盟25日向警方申请举办七一游行，“承继”民阵传统，申请人26日早上11时半与警方开会讨论。守护大屿联盟召集人谢世杰表示，申请游行人数暂定为1万人，并形容政府现时是“武官治港”，问政府“仲怕咩”，希望警方批出不反对通知书，容许市民和平表达诉求。

今次游行主题为“坚守民间社会、抵抗政治打压、释放所有政治犯”，预计7月1日下午2时在维园集合，3时起步游行至金钟政府总部，终点会有流水式集会。

谢世杰表示，新型冠状病毒疫情缓和，很多室内活动及聚会获放宽，警方不应以疫情为由拒绝室外游行，主办机构亦会呼吁参与者4人一组，提供口罩及搓手液，希望获批不反对通知书。

据该报道称，元朗区议员兼天水连线成员林进表示，若警方反对举办游行，一定上诉。至于会否举办街站，谢世杰说未决定其他安排。