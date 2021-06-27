世界新冠确诊逼向两亿 美媒说新冠病毒溯源研究三项新发现：条条不利中国当局掩盖真相的努力

世界上确诊新冠肺炎病毒人数节节上升，逼向两亿大关。新冠病毒的威胁正在因变种裂变加剧并扩大蔓延。如此追查病毒基原越来越不可避免。而世界有关新冠病毒溯源的研究产生了三项新的发现：中国最早发现新冠病毒的时间应该比目前知道的至少要早两个月，病毒蔓延全球的时间可能在武汉封城之前就已经发生；最早出现的新冠病毒呈现出与人体惊人适应能力，不能排除实验室泄露的可能性；中国专家销毁最早病毒样本被认为是试图掩盖病毒来源的新证据。

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据美国之音今天报道称，新冠病毒溯源研究三项新发现：条条不利中共掩盖真相的努力。

该报道说，世界有关新冠病毒溯源的研究产生了三项新的发现：中国最早发现新冠病毒的时间应该比目前知道的至少要早两个月，病毒蔓延全球的时间可能在武汉封城之前就已经发生；最早出现的新冠病毒呈现出与人体惊人适应能力，不能排除实验室泄露的可能性；中国专家销毁最早病毒样本被认为是试图掩盖病毒来源的新证据。

这三项研究是由英国肯特大学、澳大利亚科学家和美国科学家进行的。他们得出的这些结论显然对中共在新冠病毒源头问题上甩锅他国的做法是非常不利的。

英国肯特大学的研究人员通过模型推算得出：新冠病毒最早出现的时间是2019年10月初至11月中旬。病毒出现的时间最可能是2019年11月17日，而在2020年1月的时候，新冠病毒就已经蔓延到全球。这项研究发表在国际学术期刊《公共科学图书馆-病原体》上。

中国公布的头号感染病毒的病例是2019年12月，地点在武汉华南海鲜市场。但是，一些早期病例显示与这个海鲜市场并没有关系，这也就意味着新冠病毒在到达海鲜市场之前就已经在其它什么地方开始流行起来了。

世卫组织和中国专家在今年3月在武汉调查结束后承认，武汉爆发疫情前，其它地方可能已经出现零星的感染病例。

该报道称，美国西雅图贺勤森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)的病毒学家杰西·布鲁姆（Jesse Bloom）在本周发表的一篇论文中表示，中国专家要求删除的部分早期病例中的病毒排序数据已经得到恢复。数据显示，来自华南海鲜市场的病毒样本不能够“充分代表新冠病毒，它们只是较早传播的亲本序列的一种变体，这种变体当时已经扩散到中国其它地方。

路透社说，美国国立卫生院向其证实，研究使用的样本是在2020年3月递交到序列取读档案（SRA）的，随后应中国调查人员的要求进行了销毁。中国调查人员说，他们将会对样本进行更新，然后递交到另外一处存档。

批评人士称，销毁样本是中国试图掩盖新冠病毒来源的一个新证据。

路透社引用哈佛大学博德研究所（Broad Institute）研究员艾莉娜·陈（Alina Chan）的话说，“科学家们为什么会要求国际数据库删除能够告诉我们病毒是如何在武汉爆发的关键数据呢？”

美国之音据该报道说，澳大利亚科学家进行的另外一项研究通过基因组数据发现，新冠病毒比其它类型的病毒能够更加容易地与人类受体结合到一起，这表明，病毒在首次出现时就已经适应了人类。澳大利亚科学家的这样研究发表在周四出版的《科学报告》杂志上。这项研究显示，可能还存在另一种目前尚未确定的比人类受体更加亲近的动物宿主，但是实验室泄露的假设并不能排除。